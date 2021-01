Universal udostępni klasyczne horrory za darmo na YouTube

Początki światowego lockdownu to setki materiałów udostępnianych użytkownikom za darmo, a także ogromne promocje. Wtedy też serwowano sporo filmów za darmo — ale w ostatnich miesiącach temat ucichł. Szykuje się jednak prawdziwa gratka dla wszystkich fanów horrorów: już od przyszłego weekendu Universal Studios udostępni zestaw klasycznych horrorów za darmo na YouTube. A wśród nich… prawdziwe perełki!

Zobacz też: Darmowe seriale i filmy na Netflix: te tytuły obejrzysz za darmo, bez konta w serwisie

Książę Dracula i inne stare horrory za darmo na YouTube już od 15. stycznia. Spieszcie się, będą dostępne wyłącznie kilka dni

Jak informuje serwis NME, pakiet filmów udostępniony zostanie 15. stycznia i dostępne będą wyłącznie przez tydzień. W przyszły piątek darmową kolekcję ma zasilić wspomniany Książę Dracula (1931) oraz Mumia (1932). Dzień później udostępnione zostaną: Frankenstein (1931) i Narzeczona Frankensteina (1935). W niedzielę zaś ostateczny pakiet w formie: Niewidzialnego Człowieka (1933), Wilkołaka (1941), Abotta i Costello spotykających Frankensteina (1948). Jak widać pisząc o klasyce horrorów — ani trochę nie żartowałem, najstarsza z tych produkcji liczy już sobie dziewięćdziesiąt lat. I każdy z filmów udostępniany będzie na kanale Fear: The Home of Horror. Dla tych którzy chcieliby zachować je w swoich kolekcjach na dłużej mam dobre wieści: w sklepach Google każda z produkcji będzie przez chwilę dostępna w ogromnej promocji, na tę chwilę nie wiadomo jeszcze na ile je wycenią.

Zobacz też: Czy można jeszcze oglądać seriale za darmo? Tak, ale nie na największych VOD

Projekt godny uwagi — to klasyka, która ma problemy z trafieniem do mainstreamu

Gdzie szukać filmów Marvel Cinematic Universe czy innych blockbusterów — wszyscy wiemy. Platformy VOD ochoczo udostępniają je na swoich serwerach, a także regularnie promują na stronach głównych poszczególnych usług. Klasyka kina ma jednak to do siebie, że przez większość czasu jest materiałem dla największych maniaków tematu. Najwięksi miłośnicy horroru prawdopodobnie już te tytuły widzieli, ale udostępnienie ich całkowicie za darmo na YouTube ma szansę wepchnąć je w ramiona choć… odrobinę bardziej mainstreamowych widzów. Przyznam szczerze, że fan gatunku ze mnie żaden — kilka (nowszych) klasyków oczywiście widziałem, ale bez większych emocji. Tym produkcjom dam szansę chociażby dlatego, że filmów z pierwszej połowy XX wieku widziałem w życiu jak na lekarstwo — a zawsze to fajna okazjam by poszerzyć horyzonty. Tym bardziej, że cała ta przyjemność będzie mnie kosztować raptem kilkadziesiąt minut weekendowego czasu — to cena, którą jestem w stanie ponieść. Dlatego nie pozostaje mi nic innego jak tylko zasubskrybować kanał, by… nie zapomnieć!

Zobacz też: Apple udostępnia część swoich seriali Apple TV+ za darmo, również w Polsce