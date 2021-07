Jakie warunki musimy spełnić, by dodać swoje auto do tej wypożyczalni? Serwis przyjmuje samochody nie starsze niż 15 lat z przebiegiem nie większym niż 300 tys. kilometrów. Oczywiście ważne jest też by auta dodawane do serwisu sprawne technicznie i zadbane. Obecnie w ofercie jest 600 modeli aut, a średnia cena wypożyczenia wynosi 80 zł za dzień. Samo wynajmowanie auta może odbywać się na stronie lub za pomocą aplikacji mobilnej na Androida.

Co jeszcze ważne, każde auto objęte jest ubezpieczeniem UNIQA, więc wynajmujący nie musi podpisywać osobnej umowy z ubezpieczycielem – polisa automatycznie aktywuje się na okres trwania wynajmu.

Źródło: HoppyGo.