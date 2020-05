HONOR to nie tylko smartfony. Chińska marka prezentuje szereg ciekawych urządzeń

HONOR wprowadza na rynek kolejne produkty: HONOR MagicBook Pro, HONOR ViewPad 6, HONOR Router 3, serię HONOR Vision X1 oraz zestaw urządzeń do inteligentnego domu HONOR Choice. Część z nich już wkrótce będzie dostępna w Europie. Co tym razem przygotowano dla fanów tej marki?

HONOR MagicBook Pro, ViewPad 6, Router 3 i Vision X1. 16,1-calowy laptop, tablet, router Wi-Fi oraz telewizor

Laptop z 4,9 mm ramkami i ekranem, który zajmuje 90% powierzchni klapy. Napędzany jest przez procesor Intel Core i7-10510U uzupełniony przez 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB i kartę graficzną NVIDIA GeForce MX350. Zdaniem firmy gwarantować ma on płynność i stabilność działania m.in. dzięki mocnej baterii pozwalającej na pracę do 14 godzin na jednym ładowaniu. W sprzedaży będzie też dostępny model z procesorem Intel Core i5-10210U.

HONOR ViewPad 6 to tablet HONOR ViewPad 6 z 10,4-calowym wyświetlaczem FullView 2K (2000×1200 pikseli), który działa pod kontrolą procesora Kirin 985 5G z grafiką ARM Mali-G77 MP8, 6 GB RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia dzięki karcie microSD. Oferuje m.in. łączność Wi-Fi 6 i 5G, opcję inteligentnego podziału ekranu, czy wysokiej jakości dźwięk stereo. Urządzenie współpracuje z HONOR Magic-Pencil — rysikiem pozwalającym zamienić je w wygodny tablet do wyrażania kreatywności.

HONOR Router 3 ma być pierwszym urządzeniem sieciowym firmy umożliwiającym użytkownikom korzystanie z większych prędkości przesyłania danych. Zapewnia prędkość do 3000 Mb/s w jednym paśmie 2,4 GHz i jednym paśmie 5GHz. HONOR Router 3 obsługuje między innymi technologię OFDMA do bezpośrednich połączeń wielu użytkowników z wieloma urządzeniami, co zapewnia większą stabilność i lepsze przesyłanie danych przy niskim opóźnieniu.

HONOR do swojej oferty wprowadza też nową serię telewizorów Vision X1. Wyposażone w dekodowanie i wyświetlanie 8K, Motion Estimate, Motion Compensation i głośniki wyjściowe 4*10 W mają być wydajnymi inteligentnymi telewizory zapewniającymi wysokiej jakości obraz i dźwięk. Wyposażono je w asystenta i można nimi sterować z innych urządzeń marki. Telewizory będą dostępne w trzech rozmiarach: 50, 55 i 65-cali.

HONOR Choice. Inteligentne urządzenia do domu

HONOR zaprezentował też szereg inteligentych urządzeń, które do sprzedaży trafią już w najbliższej przyszłości. To między innymi lekki i wszechstronny odkurzacz wyposażony w innowacyjną technologię odsysania i zmywania. Napędzany silnikiem o mocy 350 W oferuje 100 tys. obrotów na minutę, a wbudowany akumulator gwarantować ma 65 minut pracy na jednym ładowaniu. Cechą wyróżniającą ma być system sterylizacji UV, który skutecznie eliminuje bakterie na różnych powierzchniach.

W sprzedaży, w ramach HONOR Choice, pojawi się też wentylator, nawilżacz powietrza, lampa biurkowa, elektroniczna szczoteczka do zębów, czy czajnik elektryczny — wszystkie te urządzenia mają być wyposażone w inteligentne rozwiązania pozwalające na łatwiejsze nimi zarządzanie.