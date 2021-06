Dużych zmian względem amerykańskiej wersji nie ma też z tyłu, linia dachu zaczyna opadać już od słupka B, ale nie powinno to negatywnie wpływać na miejsce nad głową dla pasażerów tylnej kanapy. W zasadzie gdyby nie wyraźnie zarysowana klapa bagażnika, to trudno byłoby odróżnić liftbacka od sedana, bo w obu tylna szyba opada niemal do samego końca nadwozia. Całokształt z pewnością może się podobać, szczególnie jeśli przeszkadzał wam krzykliwy design obecnej generacji.