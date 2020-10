Uroczy i wypakowany fajnymi funkcjami. Oto nowy głośnik Homepod mini z Siri

Homepod mini posiada oczywiście zestaw głośników wysokotonowych oraz wykorzystuje powierzchnię, na której się znajduje, by wzmocnić brzmienie niskich tonów. Głośnik wybrzmiewa w każdym kierunku (360 stopni), a znajdujący się wewnątrz układ S5 odpowiada za właściwą kalibrację urządzenia w każdym otoczeniu. Homepod mini może współpracować z drugim głośnikiem w parze stereo. Dzięki układowi U1 rozpoznaje znajdującego się w okolicach iPhone’a, dzięki czemu możemy przyłożyć telefon do Homepoda mini, by na przykład sprawdzić jaka muzyka jest odtwarzana na głośniku. Wtedy wyświetlone zostaną też kontroli do sterowania multimediami.

Nowe funkcje (Siri) na Homepod mini