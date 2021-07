Uważajcie przy aktualizacji HomePodów. Nowe oprogramowanie może usmażyć płytę główną

Dzisiejszy rynek elektroniki użytkowej diametralnie różni się od tego z początku millenium. Dziś funkcje i możliwości z którymi urządzenie jest wypuszczane na rynek to najczęściej tylko część tego, co dana rzecz potrafi. Najlepiej widać to w przypadku inteligentnych głośników, które uczą się nowych sztuczek dzięki aktualizacjom oprogramowania. Nic więc dziwnego, że użytkownikom zazwyczaj mocno zależy na tym, by wsparcie posprzedażowe kupionego przez nich urządzenia było jak najdłuższe. Jednak aktualizacje systemu nie zawsze wychodzą na dobre – oprogramowanie z wielu względów może być wadliwe, niektóre funkcje mogą nie działać, a w najgorszym przypadku, jego instalacja może prowadzić do trwałego uszkodzenia aktualizowanego sprzętu. I niestety, tak właśnie jest w przypadku HomePodów od Apple, gdzie wypuszczona aktualizacja oprogramowania w wersji beta smaży sprzęty od Apple.

HomePod Software 15.0 – lepiej poczekać z aktualizacją

Jak donosi PhoneArena, użytkownicy, którzy zostali zaproszeni do programów beta testów zgłaszają, że po aktualizacji oprogramowania w HomePodach do bety wersji 15 ich urządzenia zaczęły żyć własnym życiem. Dotychczasowe kontrolki przestały działać w sposób, które powinny, a dodatkowo – urządzenia zaczęły nagrzewać się do tego stopnia, że padały elementy płyt głównych nieprzystosowane do pracy w wysokich temperaturach. W rezultacie HomePody stawały się drogimi i eleganckimi przyciskami do papieru. Wydawałoby się, że skala problemu jest mała, ze względu na konieczność otrzymania wspomnianego zaproszenia do testów – w tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że poprzez rozmaite wycieki oprogramowanie w wersji beta często jest dostępne dla wszystkich przez nieoficjalne kanały.