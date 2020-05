„Homecoming” sprawił, że Julia Roberts wróciła na mały ekran. Serial Amazonu zrealizowano w brawurowy i widowiskowy sposób, mimo że nie był to akcyjniak. Wręcz przeciwnie, to bardziej psychologiczna opowieść, w której widz jest oszukiwany niemal na każdym kroku. Wiele wydarzeń prezentowanych było w taki sposób, byśmy przewidywaniami powędrowali w takie kierunki, które będą zupełnie niezgodne z fabułą. Oprócz tego, „Homecoming” zachwycał poziomem realizacji, pomysłowością reżysera i operatorów, a także kilkoma efektami, które potęgowały emocje towarzyszące bohaterom. Ci z Was, którzy mają za sobą seans 1. sezonu, doskonale wiedzą o czym mówię – chwila, w której dla Heidi (Julia Roberts) wszystko stało się jasne robiła spore wrażenie.

Polecamy: Netflix nie będzie ściągał pieniędzy z nieaktywnych kont

Nowy sezon Homecoming, to nowa historia, nowe postacie i trochę starego stylu

Sam Esmail, odpowiedzialny za reżyserię 1. sezonu, nie wrócił jednak do projektu. W ekipie producentów znalazła się natomiast Julia Roberts zapewne mająca za zadanie dopilnować zachowania specyficznej charakterystyki serialu. Nowy sezon nie jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń, nie jest też prequelem. To z pozorów poboczna historia, w której centrum znajduje się mało znacząca dla znanego nam świata postać. Jej losy przeplatane są jednak z wątkami dotyczącymi firmy matki projektu Homecoming. Ten miał pomóc żołnierzom powracającym z frontu. Nie wszystko jednak poszło po myśli koordynatora projektu, Colina Belfasta, więc firma Geist będzie zmagała się z konsekwencjami balansujących lub przekraczających granice etyki praktyk.

Prawdziwie pozytywny bohater? Tutaj go nie znajdziecie

Drugi sezon „Homecoming” nie ma typowego dobrego bohatera, co uznaję za sporą zaletę produkcji. Każda z postaci stara się zrealizować swoje cele, które od czasu do czasu pokrywają się z dobrem ogółu lub poszczególnych jednostek. To historia, w której ukazano wiele przywar ówczesnego świata, a niektóre z nich znacznie uwypuklono na tle pozostałych. Nie będę powstrzymywał się przed napisaniem, że jest to historia z morałem, ale podejrzewam, że teorii o tym, co chcieli przekazać nam twórcy, będzie bez liku.

Zobacz też: Co obejrzymy w czerwcu na HBO? Oto pełna lista nowości

Taka uniwersalność sprawia, że choć trudno kibicować któremukolwiek z bohaterów, to utożsamianie się z nimi na różnych etapach rozwoju fabuły nie będzie trudne. Nie wróciła co prawda główna postać debiutanckiej serii grana przez Julię Roberts (z nieznanych powodów), ale niewykluczone, że dojdzie do tego w kolejnych seriach, bo przecież aktorka nadal zaangażowana jest w tę produkcję. Gdyby do tego doszło, takie zazębienie się wątków byłoby naprawdę intrygujące.

2. sezon Homecoming nakręcony nieco inaczej. Ale czy gorzej?