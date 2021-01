Dostawcy internetu powinni pomyśleć nad specjalną ofertą dla home office

Wiele osób poznało ten scenariusz aż za dobrze. W marcu zeszłego roku duża część z nas musiała porzucić „tradycyjny” styl pracy na rzecz home office. Dla niektórych nie było to nic niezwykłego, ale niektórzy po raz pierwszy w życiu pracowali z domu. Globalne przeniesienie pracy do domu skutkowało powstaniem kilku fenomenów. Wśród nich zdecydowanie trzeba wymienić wzrost znaczenia narzędzi do wideokonferencji, powstanie niezliczonych akcesoriów do home office i jeszcze większej liczby PR’owych informacji prasowych na temat tego, jak pracować z domu. Przez pandemię odżył też rynek PC, pokazując, jakie urządzenie jest dziś narzędziem do pracy, a jakie – do rozrywki. Jedno jednak przez ostatnie miesiące nie uległo zmianie i z tego powodu jestem nawet nieco zdziwiony.

Dostawcy internetu nie odpowiedzieli na potrzeby home office

Zanim zostanę zabity w komentarzach, pozwólcie mi na słowo wyjaśnienia. Oczywiście – pod względem dostępu do globalnej sieci w Polsce rok 2020 był bardzo ważny. Została uruchomiona pierwsza komercyjna sieć 5G, a na rynku pojawiło się mnóstwo urządzeń potrafiących obsłużyć ten standard. Rok 2020 był rokiem 5G i takim zostanie zapamiętany. Jednak o ile 5G naprawdę potrafi ułatwić życie, nie da się nie zauważyć, że większość osób, przynajmniej w miastach, w domu korzysta z internetu stacjonarnego. Dziś transfery rzędu 300 Mb/s nie są w przypadku łącza domowego niczym niezwykłym. Ba, dochodzimy już do takich prędkości, że ich podnoszenie jest często niezauważalne. Problem leży zupełnie gdzie indziej.