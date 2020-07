Odtwarzacze muzyczne, komputery, telefony - wszystkie one w ostatnich latach coraz dłużej działają bez zewnętrznego źródła zasilania. Podobne trendy nie omijają branży AGD, która stara się zaoferować nam wygodniejsze wersje urządzeń, które znamy. Nieduży i poręczny odkurzacz nie jest nowością, ale niektórzy pozostają sceptycznie nastawieni do takiego wynalazku. Bezprzewodowy odkurzacz marki HOFFEN trafia w poniedziałek do Biedronki, a my sprawdziliśmy go przed premierą. Czy warto go kupić?