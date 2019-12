Hodowane mini-mózgi będą mądrzejsze od nas

Hodowlane mózgi, w porównaniu do tych, które posiadają ludzie miałyby być bardzo ograniczone, nastawione głównie na przetwarzanie informacji. Naukowcy jednak spotykają się z oporami etycznymi – takimi, jak w przypadku operacji zmiany płci, czy też modyfikowania danych genetycznych mających się dopiero narodzić dzieci. Chiński naukowiec zajmujący się tym ostatnim problemem – He Jianku spotkał się z ogromną krytyką środowiska naukowego i wiele dużych ośrodków odcina się od jego (udanych) prac. Futurolodzy zajmujący się hodowlą ludzkich mózgów zauważają, że może to spowodować postęp prac nad świadomością samą w sobie, jednak to osiągnięcie nie odbędzie się bez echa: możliwe, że mózgi wcześniej wykorzystywane do prac nad cechą przyrodzoną jedynie ludziom same zaczną generować własną świadomość. Co wtedy? Wtedy należy je traktować jako stworzenia, czujące, myślące i rozpatrujące świat w podobny sposób, co my. Naukowcy jednak zauważają, że dzięki odkryciu pewnych zagadek, którymi rządzi się mózg, możemy być w stanie wynieść sztuczną inteligencję na nowy poziom – być może właśnie ten, który będzie stanowił uwieńczenie etapu wykształcania przez nią czegoś, co nazywamy „świadomością”.

Kto rozpracuje tę technologię – będzie władał światem

Tak natomiast twierdzą futuryści, którzy wyobrażają sobie świat „rządzony” przez supermózgi, wcześniej wyhodowane w laboratoriach. Na razie intencją naukowców jest stworzenie bardziej efektywnego sposobu zarządzania informacjami. Co będzie następne? Wraz z tym, jak dojrzewać będzie „działka” manipulacji komórkami macierzystymi, otrzymamy kolejne szanse do wykorzystania – jednak czy ze wszystkich trzeba czerpać? To już pytanie do twórców tej technologii oraz etyków, którzy jasno sprzeciwiają się takim pracom – z obawy nie tylko o hodowane mózgi, ale i o ludzkość.