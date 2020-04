Historia pojazdu z nowymi informacjami

Serwis Historia pojazdu ruszył jeszcze w 2014 roku, ale do czasu uruchomienia bazy danych CEPiK 2.0 jego funkcjonalność była mocno ograniczona. Teraz jednak jest to całkiem niezłe źródło informacji o samochodach zarejestrowanych w Polsce, w którym można między innymi sprawdzić przebieg spisywany podczas różnorakich kontroli, ważność polisy OC czy badania technicznego. Od jakiegoś czasu w serwisie dostępne są też informacje o autach sprowadzonych z zagranicy, jednak do tej pory były to mniej popularne kraje jak USA, Kanada, Belgia czy Włochy. Teraz wreszcie trafią tam dane pochodzące między innymi z Niemiec.

Dlaczego to takie istotne? Według instytutu SAMAR w 2019 roku z nieco ponad miliona sprowadzonych do Polski aut, blisko 58% pochodziło właśnie zza naszej zachodniej granicy. Brak informacji o pojazdach pochodzących z Niemiec było dużym ograniczeniem. Teraz ma się to zmienić, a do danych z Niemiec dojdą również informacje z takich krajów jak Francja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwajcaria, Austria, Czechy, Węgry, Rumunia oraz Dania. To już całkiem pokaźna lista.