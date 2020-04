Te pierwsze sześć lat było bardzo kluczowe dla rynku VOD, bo to właśnie wtedy kiełkowały serwisy z wideo na żądanie, które próbowały zarabiać w modelu abonamentowym. Powstawały bardziej lokalne platformy oraz te nastawione na działanie w kilku krajach. Ze względu na ograniczenia językowe wprowadzenie oferty do więcej niż kilku krajów było naprawdę trudne, poza tym bardzo dużą rolę odgrywają treści lokalne, a do nich prawa najczęściej należą do lokalnych serwisów. W dużej mierze swój model oparto też na reklamach, więc VOD nieznacznie odróżniało się od telewizji. Internautów trudno było przekonać do płacenia za treści (wideo) w Sieci, więc monetyzacja musiała następować w inny sposób.

Netflix miał kiedyś wszystkie filmy i seriale

Największymi atutami Netfliksa na samym początku działalności serwisu były oczywiście oferta i komfort obsługi. Netflix był pośrednikiem między twórcami i dystrybutorami a widzami, a jego zaplecze techniczne (jakość treści oraz aplikacje) do dziś stanowią wzór do naśladowania. Mało która stacja telewizyjna posiadała dekadę temu własną platformę, a jej stworzenie oznaczałoby inwestycję w projekt, który prawdopodobnie by się nie zwrócił. Korzystał na tym Netflix, który infrastrukturę już miał, ale potrzebował treści. Dlatego dość długo obydwie strony były zadowolone z takiego stanu rzeczy.

Wraz z upływem czasu dla włodarzy Netfliksa stało się jasne, że taka zależność od zewnętrznych dostawców może być zgubna. To dlatego najpierw powoli i nieśmiało, a później z wielkim hukiem rozpoczęto inwestycje we własne produkcje. Takich seriali i filmów nikt Netfliksowi nie zabierze, a o tym, że niektórzy będą chcieli odebrać swoje tytuły, by umieścić je na własnej platformie przekonaliśmy się dość szybko, gdy NBC czy Disney dokonali takich decyzji.

Usługa globalna konkurująca lokalnie

Każda decyzja Netfliksa spotykała się ze (spóźnioną) reakcją konkurentów, ale to właśnie działania firmy Reeda Hastingsa wymuszały na innych podmiotach podjęcie próby a) stworzenia własnej platformy b) zapełnienia jej treściami c) wprowadzenia nowych metod rozliczeń, innych od zwykłej sprzedaży pojedynczych tytułów czy wypełniania serwisu reklamami.

Niezależnie od tego, na którego z rywali Netfliksa spojrzymy – czy na rynku USA, w Polsce czy globalnie – to okazuje się, że wiele rozwiązań i kroków podjęto właśnie dlatego, że zrobił to gigant rynku streamingowego. Co więcej, sam fakt zestawiania tej platformy z mniejszymi oraz większymi serwisami pokazuje, że Netflix jest konkurentem dla każdego niezależnie od regiony i rozmiarów platform. Na naszym lokalnym podwórku widać to bardzo dobrze, bo Netflix tasuje się w zestawieniach z Iplą i Playerem, a także HBO GO, podczas gdy Amazon czy Apple to usługi, z których korzysta skromniejsza grupa widzów.

Amazon, Disney i inni w ślad za Netfliksem