Smartfon z ekranem z czytnika e-booków? To nie ma prawa (dobrze) działać

Jeżeli nie kojarzycie firmy Hisense, to musicie wiedzieć, że jest to jeden z tych koncernów, które jeżeli chodzi o elektronikę, to produkują prawie wszystko – od smartfonów przez lodówki po klimatyzację kanałową. Oczywiście najbardziej ze wszystkich produktów w jego portfolio obchodzą mnie urządzenia mobilne. Dlaczego? Powodem może być to, że Hisense postawiło sobie za cel bycie liderem w bardzo dziwnych kategoriach. Jak bowiem wytłumaczyć to, że w 2014 r. postanowili zaprezentować światu „największy” smartfon z ekranem o przekątnej 7 cali? Albo fakt, że jako pierwsza na świecie firma pokazała smartfon, który zamiast ekranu OLED/LCD posiada kolorowy ekran e-ink? Na tym drugim pomyślę chce się dziś skupić nieco bardziej. Hisense zapowiedziało bowiem, że 23 kwietnia w pełni zaprezentuje światu Hisense Color, czyli urządzenie po raz pierwszy pokazane na CES 2020. Póki co nie wiemy o nim nic więcej niż to, że posiada ono właśnie e-inkowy ekran zdolny wyświetlić 4096 kolorów. Pytanie – po co?

Dlaczego smartfon z e-ink to nietrafiony pomysł?

Choć może powinienem napisać: „dlaczego smartfon z kolorowym e-ink”. Obok propozycji Hisense na CES 2020 debiutował też drugi telefon – Onyx. Ten jednak postawił na wyświetlacz monochromatyczny, jak w klasycznym czytnikiku e-booków. Taka konfiguracja ma jeszcze znamiona sensu. Jeżeli bowiem okroimy Androida z wszystkich funkcji multimedialnych, to dostaniemy czytnik e-booków z możliwością dzwonienia i wysyłania sms’ów, a także wygodnego odwiedzenia sklepu on-line, aby zakupić kolejne pozycje do czytania. Jak dla mnie – istnieją na świecie osoby, których taka konfiguracja może zachęcić do sięgnięcia po Onyxa. Gorzej, jeżeli (jak w przypadku Hisense) producent uzna, że oto daje nam do użytku pełnoprawny smartfon, zdolny robić wszystko to, co inne telefony z Androidem, a do tego będzie oszczędzał nasz wzrok dzięki zastosowaniu e-papieru. Tak bowiem nigdy się nie stanie.