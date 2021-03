Niektórzy komentatorzy upatrywali w takiej konstrukcji oferty Heyah 01 zamysł zebrania odpowiedniej liczby klientów i wprowadzenie w niej po jakimś czasie takiej samej opłaty co miesiąc. Zresztą nie bez przyczyny, gdyż sam T-Mobile nie było pewne, co zrobi z tą ofertą w przyszłości. To wypowiedź T-Mobile z lipca zeszłego roku:

W subskrypcji Heyah 01 gwarantujemy Ci, że nie zmienimy warunków oferty przez rok. Po 12 miesiącach Opłata Subskrypcyjna będzie pobierana za każdy Okres Rozliczeniowy (30 dni), chyba że Heyah zdecyduje przedłużyć powyższe warunki lub wprowadzi inną zmianę pozytywną.

Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, T-Mobile podzielił 39 zł na pół dodał 4 grosze i od teraz subskrypcja za Heyah 01 będzie się odnawiała co miesiąc w kwocie 19,99 zł.