We wszystkich moich dotychczasowych porównaniach ofert submarek Orange, Play, Plus i T-Mobile, zawsze kiedy dochodziłem do oferty Heyah narzekałem, że w zasadzie nie ma o czym pisać, bo marka została zapomniana przez T-Mobile i od kilku lat znacznie już odbiegała od standardów rynkowych. W końcu się to zmieniło, mamy już nową, mocno odświeżoną ofertę - Heyah 01.