Wiedźmin składa komputer, Internet nie może wyjść z zachwytu

Henry Cavill przez ostatnie lata kojarzył mi się jedynie z postacią Supermana. Były jeszcze memy z jego wąsami, a raczej ich komputerowym wymazaniem na potrzebny filmu Liga Sprawiedliwości, w którym ponownie wcielił się w rolę Clarka Kenta. Teraz Cavilla kojarzymy przede wszystkim jako Geralta z Rivii. To właśnie on otrzymał główną rolę w netfliksowym serialu Wiedźmin, którego drugi sezon zadebiutuje na platformie za jakiś czas. A jeśli śledziliście internet w ostatnich godzinach, to dobrze wiecie, że Henry stał się nowym bohaterem Internetu — a wszystko za sprawą zamieszczonego na Instagramie wideo, w którym… składał komputer.

No właśnie. Czy składanie komputera przez znanego aktora może być czymś zaskakującym i interesującym? Najwyraźniej tak. Wideo zamieszczone na profilu Cavill cieszy się sporym zainteresowaniem — zarówno oglądających, jak i komentujących. Na reakcję społeczności internetowej nie trzeba było długo czekać. 9GAG już jest pełen memów związanych z aktorem i jego umiejętnościami składania w pojedynkę gamingowych komputerów.

Henry Cavill buduje swój gamingowy komputer. Internet nie może wyjść z zachwytu

Największe portale technologiczne o tym piszą, a komentarzy nie ma końca. Samo wideo na Instagramie obejrzano już prawie 3 mln razy, dano 730 tys. serduszek i zostawiono ponad 37,5 tys. komentarzy. Cavill na swoim profilu ma ponad 12 milionów obserwujących, co może nie jest rekordem, ale i tak robi wrażenie. A pewnie jeszcze mu ich przybędzie — film nadal cieszy się ogromną popularnością wśród graczy i nie tylko. Kwestią czasu jest to by te liczby się zmieniły.

Pamiętam czasy, w których składanie komputera nie było skomplikowaną czynnością, ale oglądając zmagania Cavilla dochodzę do wniosku, że obecnie jest to proces złożony — głównie ze względu na różnego rodzaju ciekawostki i dodatki, które trafiają do obudowy. Co ciekawe, Henry już wcześniej starał się dostarczać swoim obserwującym rozrywki. Malował figurki z serii Warhammer 40000, sprawdzał się w roli kucharza, piekarza i cukiernika. W swoim zawodzie wciela się w wiele postaci. Widać, że umiejętności te wykorzystuje też w codziennym życiu.