Włodarze Helsinek pochwalili się ostatnio, że od 1960 roku, czyli czasu od kiedy prowadzi się dokładne statystyki wypadków drogowych w tym mieście, nie było roku w którym nie zginąłby na ulicach jakiś pieszy. Co więcej jeszcze 50-60 lat temu co roku regularnie na drogach ginęło 30-40 pieszych, a ruch przecież był mniejszy, samochody nie były tak szybkie i było też mniej mieszkańców. Dlatego 2019 rok wydaje się przełomowy, w minionym roku w Helsinkach nie zginął ani jeden pieszy i rowerzysta. Co więcej śmiertelne wypadki były tylko 3, zginął kierowca samochodu i dwóch motocyklistów. 3 osoby, przez cały rok w mieście, w którym mieszka ponad 600 000 ludzi.

No pedestrians or cyclists were killed in traffic collisions in @helsinki last year.

Maybe…just maybe it has something to do with #speed limits. https://t.co/9ojNQWIKNB pic.twitter.com/62rrYBo9tm

— European Transport Safety Council (@ETSC_EU) February 5, 2020