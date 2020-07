Najnowsze Gwiezdne Wojny, hit Disney’a i nowe seriale – mocne nowości w sierpniu na HBO

Najnowsze Gwiezdne Wojny i hit Disney’a „Artemis Fowl” na HBO

Zacznijmy od „Artemis Fowl”, czyli filmu, który Disney szykowało do kinowej premiery, a później postanowiło udostępnić na Disney+ w ramach abonamentu VOD. Ze względu na nieobecność usługi w Polsce film na razie omijał nasz kraj, ale dzięki HBO będziemy mogli go zobaczyć już 2 sierpnia. Niedługo później pojawi się natomiast najnowsza odsłona sagi Gwiezdnych Wojen, czyli „Skywalker. Odrodzenie”. Nie jestem fanem tej produkcji, po dwóch seansach zupełnie nie jestem do niej przekonany, ale być może kolejna projekcja coś zmieni? Chyba spróbuję dostrzec te zalety, o których mówią inni…

Serial dla fanów „Domu z papieru” i dużo filmów. Znamy nowości Netflix na sierpień

Na sierpień HBO przygotowało też dla widzów nowy film w ramach uniwersum „Obecności”, czyli „Annabelle wraca do domu”. Opis – brzmiący diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar nie zdradza nic wyjątkowego, ale dla fanów tego rodzaju produkcji i miłośników uniwersum będzie to fajna propozycja. Kolejnym mocnym tytułem jest „Jumanji: Następny poziom” oraz „Pezet – Koncert”.

Największe filmowe hity przesunięte lub wycofane. Pójdziecie na powtórki do kina?

Nowe seriale na HBO – „Love Life” i „Kraina Lovecrafta”

Wśród seriali uwagę na siebie zwracają „W domu” (hiszpańska i fińska wersja specjalnego projektu HBO), „Love Life” – czyli nowy serial z Anną Kendrick w roli głównej, projekt powstał dla HBO MAX, a także kompletna nowość HBO – „Kraina Lovecrafta” – nowy serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50-tych. Kontynuowane będą też emisje takich seriali jak „Dom Grozy: Miasto aniołów”, 3. sezon „Obsesja Eve”, 2. sezon „Co robimy w ukryciu” oraz 5. sezon „Billions” czy „Perry Mason”.

Pierwsze przecieki na temat prequela „Gry o Tron”

Pełna lista nowości w HBO na sierpień:

Polecane filmy i seriale w sierpniu na HBO:

Artemis Fowl (Artemis Fowl) – nastoletni geniusz z rodziny o długich przestępczych tradycjach zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z potężnymi wróżkami, które mogą stać za zniknięciem jego ojca. Widowiskowy film przygodowy Disneya zrealizowany na podstawie popularnej powieści Eoina Colfera (premiera 2 sierpnia, HBO)

Nowe seriale w sierpniu na HBO:

Nowe odcinki seriali na HBO w sierpniu: