Dzisiaj natomiast trudno już sobie wyobrazić przemysł kosmiczny bez tej firmy. Falcon 9 regularnie wynosi ładunki na niską orbitę okołoziemską, regularnie też z tej orbity wraca lądując najczęściej na autonomicznej barce, gdzieś na Oceanie Atlantyckim. Kulminacyjnym momentem w historii SpaceX był jednak 30 maja, gdy na orbitę poleciało dwóch astronautów – Doug Hurley i Bob Behnken, którzy jako pierwsi skorzystali z usług załogowego statku Crew Dragon.

Sześcioodcinkowy serial, który HBO wyprodukuje wspólnie z firmą znanego aktora, Channinga Tatuma, skupi się właśnie na tych wydarzeniach. Począwszy od pierwszych lotów Falcona 1, przez lata rozwoju Falcona 9, a skończywszy na wyniesieniu pierwszych ludzi w przestrzeń kosmiczną. I o ile będzie to pewnie świetny koniec dla samego serialu, o tyle to z pewnością jeszcze nie koniec historii SpaceX. Za scenariusz ma odpowiadać Doug Jung znany chociażby z takich produkcji jak The Cloverfield Paradox, Mindhunter czy Banshee. Wszystko to bardzo dobrze wróży całej serii, choć w tej chwili trudno powiedzieć kiedy możemy spodziewać się premiery.