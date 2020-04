HBO Max będzie dostępne od 27 maja

Na temat HBO Max pisaliśmy już całkiem sporo, serwis zapowiada się bardzo obiecująco i w USA zastąpi usługę HBO Now, która daje w tej chwili podobne możliwości jak nasze rodzime HBO Go. Największa zaleta nowej platformy to ogrom dostępnych treści, już na starcie w ofercie pojawi się ponad 10 000 godzin materiałów wideo, filmów, seriali oraz programów, które tworzy koncern WarnerMedia. HBO zapowiedziało już też przynajmniej kilka oryginalnych seriali i filmów, które powstaną stricte z myślą o nowej platformie, a wśród nich mogą być prawdziwe hity jak choćby spin-off kultowego Lśnienia. Wiele wskazuje też na to, że na HBO Max powróci najpopularniejszych sitcom ostatnich dwóch dekad – Przyjaciele.

Patrząc na powyższe wideo mam też wrażenie, że w HBO Max wreszcie będzie dostosowane do obecnych standardów branży streamingowej i zaproponuje nam znacznie wyższą jakość materiałów. Byłoby to bardzo pożądane, bo jakość w HBO Go pozostawia sporo do życzenia. W USA dostęp do HBO Max będzie kosztował 14,99 USD, czyli będzie droższy niż oferta Netfliksa, a mimo tego WarnerMedia chciałoby do 2025 roku mieć na swojej platformie nawet 90 milionów użytkowników. Może to być trudne, jeśli usługa nie będzie szerzej dostępna na całym świecie. Tym bardziej, że na rynku streamingu robi się coraz tłoczniej…