Najciekawsze nowości w grudniu na HBO

„Stewardesa” to nowy serial HBO Max, serwisu VOD, który wystartował w USA. Większość produkowanych dla tej platformy tytułów dociera do Polski i możemy je oglądać na HBO. „The Flight Attendant” nie jest wyjątkiem od tej reguły i serial z Kaley Cuoco w roli głównej także do nas zawita.

Aktorka wciela się w tytułową stewardesę, która korzysta z życia na wiele możliwych sposobów z przerwami na pracę na pokładzie samolotu. Imprezuje gdziekolwiek się nie znajdzie, ale jedno ze spotkań z nowo spotkanym mężczyzną będzie początkiem nowego etapu w jej życiu. Gdy po spędzonej z nią nocy, mężczyzna zostaje znaleziony martwy, Cassie będzie musiała rozwikłać zagadkę wydarzeń z tamtego przedłużonego wieczoru.

Ponadto, HBO w grudniu zaserwuje nam adaptację bestsellera pt. „Normalni ludzie” skupiającego się na dwójce nastolatków i ich drogi przez życie. Marianne i Connell łączy nastolenia miłość, ale czy będzie ona w stanie przetrwać życiowe zawirowania? Na widzów czekać też będzie specjalny odcinek „Euforii” – jednego z hitów stacji, który doczekał się zamówienia dwóch dodatkowych odcinków.

Na HBO obejrzymy także zupełnie nowy serial „Ziemia niczyja”, który przeniesienie nas do obszaru objętego wojną w Syrii, bazujący na filmowym hicie serial „Cztery wesela i pogrzeb, a także wstrząsający dokument „Witamy w Czeczenii”. Na uwagę na pewno zasługuje też film Rian Johnsona (twórcy VIII epizodu Gwiezdnych Wojen) pt. „Na noże”. W roli głównej zobaczymy w nim Daniela Craiga, jako detektywa próbującego rozwiązać zagadkę śmierci znanego pisarza w trakcie spotkania rodzinnego bogatej rodziny. Gdy reżyser porusza się po wykreowanym przez siebie świecie, wychodzi mu to naprawdę dobrze.

Nowości na HBO w grudniu 2020 – lista premier

Witamy w Czeczenii (Welcome To Chechnya) – wstrząsający dokument HBO o grupie aktywistów, którzy ryzykują życiem, próbując przeciwstawić się trwającym prześladowaniom przedstawicieli społeczności LGBTQ w Czeczenii (premiera 3 grudnia, HBO)

(Welcome To Chechnya) – wstrząsający dokument HBO o grupie aktywistów, którzy ryzykują życiem, próbując przeciwstawić się trwającym prześladowaniom przedstawicieli społeczności LGBTQ w Czeczenii (premiera 3 grudnia, HBO) Ziemia niczyja, odc. 1 (No Man’s Land Ep. 01) – młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry (premiera pierwszego odcinka 3 grudnia, kolejne w czwartki, HBO3)

(No Man’s Land Ep. 01) – młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry (premiera pierwszego odcinka 3 grudnia, kolejne w czwartki, HBO3) Hiszpańska księżniczka II, odc. 1 (The Spanish Princess II Ep. 01) – drugi sezon serialu o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora (premiera pierwszego odcinka 5 grudnia, kolejne w soboty, HBO)

(The Spanish Princess II Ep. 01) – drugi sezon serialu o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora (premiera pierwszego odcinka 5 grudnia, kolejne w soboty, HBO) Królowie Charm City (Charm City Kings) – nastolatek marzy, aby zostać członkiem grupy motocyklistów, którzy rządzą latem na ulicach. Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance (premiera 5 grudnia, HBO)

(Charm City Kings) – nastolatek marzy, aby zostać członkiem grupy motocyklistów, którzy rządzą latem na ulicach. Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance (premiera 5 grudnia, HBO) Szczygieł (The Goldfinch) – Theodore Decker ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Zdezorientowany tą tragedią kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako „Szczygieł”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt z Nicole Kidman w jednej z głównych ról (premiera 6 grudnia, HBO)

(The Goldfinch) – Theodore Decker ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Zdezorientowany tą tragedią kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako „Szczygieł”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt z Nicole Kidman w jednej z głównych ról (premiera 6 grudnia, HBO) Euforia, odcinek specjalny (1) (Euphoria Special Ep. 01 – Trouble Don’t Last Always) – pierwszy z dwóch odcinków specjalnych wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO (premiera 7 grudnia, HBO)

(Euphoria Special Ep. 01 – Trouble Don’t Last Always) – pierwszy z dwóch odcinków specjalnych wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO (premiera 7 grudnia, HBO) Transhood (Transhood) – dokument HBO przedstawiający życie i dorastanie czworga transpłciowych dzieci z Kansas City. Twórcy filmu towarzyszyli młodym bohaterom i ich rodzinom przez pięć lat, skupiając się na ich indywidualnych doświadczeniach (premiera 10 grudnia, HBO)

(Transhood) – dokument HBO przedstawiający życie i dorastanie czworga transpłciowych dzieci z Kansas City. Twórcy filmu towarzyszyli młodym bohaterom i ich rodzinom przez pięć lat, skupiając się na ich indywidualnych doświadczeniach (premiera 10 grudnia, HBO) Morderstwo w Madison, odc. 1 i 2 (Murder In Madison Ep. 01 & 02) – dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki (premiera pierwszych dwóch odcinków 10 grudnia, kolejne dwa w następny czwartek, HBO)

(Murder In Madison Ep. 01 & 02) – dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki (premiera pierwszych dwóch odcinków 10 grudnia, kolejne dwa w następny czwartek, HBO) Legion samobójców: Piekielna misja (Suicide Squad: Hell To Pay) – tajny zespół złoczyńców Task Force X otrzymuje misję odzyskania mistycznego obiektu (premiera 12 grudnia, HBO)

(Suicide Squad: Hell To Pay) – tajny zespół złoczyńców Task Force X otrzymuje misję odzyskania mistycznego obiektu (premiera 12 grudnia, HBO) Jedyny i niepowtarzalny Ivan (The One And Only Ivan) – żyjący w centrum handlowym goryl nagle zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie. Animacja dla całej rodziny (premiera 13 grudnia, HBO)

(The One And Only Ivan) – żyjący w centrum handlowym goryl nagle zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie. Animacja dla całej rodziny (premiera 13 grudnia, HBO) Batman: Hush (Batman: Hush) – nowy złoczyńca znany jako Hush zrobi wszystko, aby dopaść Batmana (premiera 13 grudnia, HBO)

(Batman: Hush) – nowy złoczyńca znany jako Hush zrobi wszystko, aby dopaść Batmana (premiera 13 grudnia, HBO) Normalni ludzie, odc. 1 (Normal People Ep. 01) – współczesna historia miłosna podążająca śladami Marianne i Connella – dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość (premiera pierwszego odcinka 14 grudnia, kolejne w poniedziałki, HBO)

(Normal People Ep. 01) – współczesna historia miłosna podążająca śladami Marianne i Connella – dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość (premiera pierwszego odcinka 14 grudnia, kolejne w poniedziałki, HBO) Stewardesa, odc. 1 (The Flight Attendant Ep. 01) – pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Kaley Cuoco w głównej roli (premiera pierwszego odcinka 14 grudnia, kolejne w poniedziałki, HBO)

(The Flight Attendant Ep. 01) – pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Kaley Cuoco w głównej roli (premiera pierwszego odcinka 14 grudnia, kolejne w poniedziałki, HBO) Psychika mordercy (Crazy, Not Insane) – film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya. Przedstawia dorobek naukowy dr Dorothy Otnow Lewis, która poświęciła całą swoją karierę badaniu morderców i szukaniu odpowiedzi na pytanie „dlaczego zabijamy?” (premiera 17 grudnia, HBO)

(Crazy, Not Insane) – film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya. Przedstawia dorobek naukowy dr Dorothy Otnow Lewis, która poświęciła całą swoją karierę badaniu morderców i szukaniu odpowiedzi na pytanie „dlaczego zabijamy?” (premiera 17 grudnia, HBO) Policja i rasizm (Black And Blue (2019)) – niedoświadczona policjantka jest świadkiem morderstwa młodego handlarza narkotyków popełnionego przez skorumpowanych gliniarzy (premiera 18 grudnia, HBO)

(Black And Blue (2019)) – niedoświadczona policjantka jest świadkiem morderstwa młodego handlarza narkotyków popełnionego przez skorumpowanych gliniarzy (premiera 18 grudnia, HBO) Druga poprawka (The 2nd) – Ryan Phillippe jako agent specjalny, który musi uratować syna i jego przyjaciółkę z opresji (premiera 18 grudnia, HBO)

(The 2nd) – Ryan Phillippe jako agent specjalny, który musi uratować syna i jego przyjaciółkę z opresji (premiera 18 grudnia, HBO) Na noże (Knives Out) – Daniel Craig jako detektyw badający sprawę śmierci bogatego pisarza. Nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny (premiera 20 grudnia, HBO)

(Knives Out) – Daniel Craig jako detektyw badający sprawę śmierci bogatego pisarza. Nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny (premiera 20 grudnia, HBO) Maria, królowa Rumunii (Queen Marie Of Romania) – opowieść o rumuńskiej królowej i jej walce o interesy kraju podczas konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową (premiera 20 grudnia, HBO)

(Queen Marie Of Romania) – opowieść o rumuńskiej królowej i jej walce o interesy kraju podczas konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową (premiera 20 grudnia, HBO) Uziemieni na Gwiazdkę (Grounded For Christmas) – śnieżna burza sprawia, że niepałająca do siebie sympatią dwójka pilotów musi spędzić ze sobą przedświąteczny tydzień (premiera 23 grudnia, HBO)

(Grounded For Christmas) – śnieżna burza sprawia, że niepałająca do siebie sympatią dwójka pilotów musi spędzić ze sobą przedświąteczny tydzień (premiera 23 grudnia, HBO) Gwiazdka reporterki (Christmas 9 to 5) – ambitna dziennikarka zatrudnia się w domu towarowym, aby odkryć prawdziwą magię świąt (premiera 24 grudnia, HBO)

(Christmas 9 to 5) – ambitna dziennikarka zatrudnia się w domu towarowym, aby odkryć prawdziwą magię świąt (premiera 24 grudnia, HBO) Baranek Shaun Film. Farmageddon (A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon) – Baranek Shaun musi pomóc przybyszce z odległej galaktyki. Filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialu (premiera 26 grudnia, HBO)

(A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon) – Baranek Shaun musi pomóc przybyszce z odległej galaktyki. Filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialu (premiera 26 grudnia, HBO) Midway (Midway (2019)) – amerykańscy żołnierze próbują powstrzymać ekspansję Japonii na Pacyfiku i odwrócić losy II wojny światowej (premiera 27 grudnia, HBO)

(Midway (2019)) – amerykańscy żołnierze próbują powstrzymać ekspansję Japonii na Pacyfiku i odwrócić losy II wojny światowej (premiera 27 grudnia, HBO) Cztery wesela i pogrzeb, odc. 1-10 (Four Weddings And A Funeral Ep. 01-10) – czworo przyjaciół z Ameryki spotyka się po kilku latach na weselu w Londynie. Po niespodziewanej wolcie przed ołtarzem, życie wszystkich bohaterów zmienia się diametralnie. Serial komediowy nawiązujący do hitu filmowego z lat 90 (premiera całego sezonu w Sylwestra, HBO3)

Nowe seriale w grudniu na HBO

Kontynuacje/nowe odcinki