Wszystko fajnie, ale jak zobaczyłem w jakiej cenie, to zacząłem się zastanawiać, po co tak naprawdę w takiej cenie? Każdy z chętnych może wykupić sobie taki dostęp samodzielnie za 24,90 zł bezpośrednio na stronie HBO. Orange nie dość, że nie daje ku temu powodu w postaci niższej ceny, to proponuje jeszcze wyższą – 25 zł, to nie daje żadnej wartości dla klientów w takiej ofercie.

HBO GO w ofercie innych operatorów

Jak to się powinno robić? Daleko szukać nie trzeba. W ofercie Plus, HBO GO pierwszy miesiąc za darmo, a od drugiego miesiąca 20 zł, czyli taniej o 5 zł, to jest 120 zł w skali dwóch lat. Co więcej plan za 70 zł ma dostęp do HBO GO przez cały okres umowy wliczony w cenę, czyli de facto płacimy za sam plan 45 zł.

W Orange w Planie Mobilnym 75 zł z HBO GO będziemy płacić 100 zł miesięcznie. Idźmy dalej – UPC, 3 miesiące gratis, później 19,99 zł miesięcznie.

Powiecie, że Orange nie pokazał jeszcze oferty, że to tylko zmiany w regulaminie, a z chwilą startu może zaproponować również pół roku za darmo. Ok, tak robią wszyscy, ale po promocji cena za HBO GO powinna byc niższa, to jest wartość dodana, która przyciąga klientów.

Tańszy Netflix w ofercie T-Mobile

Spójrzmy jeszcze jak zrobił to T-Mobile. Też dał w swojej ofercie Netfliksa pół roku za darmo, ale po promocji płacimy za niego 30 zł, a nie 34 zł, jak w ofercie przez stronę Netflix.

Mam nadzieję, że Orange przemyśli jeszcze tę cenę za HBO GO i 21 października pojawi się ciekawa opcja na dostęp do HBO GO dla wszystkich klientów tego operatora.