Co warto nadrobić na HBO GO?

Za kilkanaście dni wkroczymy w drugi z wakacyjnych miesięcy, dlatego wypatrujemy oficjalnych list nowości na sierpień na Netfliksie i HBO GO. Ale zanim to nastąpi, warto przyjrzeć się nie tylko premierom, które pojawią się do końca lipca, lecz również tytułom, które wkrótce przestaną być dostępne w serwisach VOD.

Lista takich produkcji nie jest oficjalna i znajdujące się poniżej produkcje mogą niedługo po wskazanym terminie wrócić do oferty. Zdarza się też, że dany serial lub film pozostaje (nieco) dłużej dostępny, co oczywiście wynika z faktu odświeżenia licencji. Opierając się jednak o takie informacje można zaplanować sobie seans filmu i uniknąć ewentualnych dodatkowych kosztów, gdy stanie się dostępny tylko w wypożyczalniach i sklepach online. A w ostatnich dniach lipca z HBO GO zniknie całkiem sporo wartych uwagi produkcji.

Toy Story 3, Getleman z rewolwerem i Berek znikną z HBO GO

Tylko do dzisiaj możecie na przykład obejrzeć „Getlemana z rewolwerem” z Robertem Redfordem, który być może nie zebrał samych pozytywnych recenzji, ale jest fajnym pomysłem na wolne popołudnie czy wieczór, jeśli chcecie przyjemnie spędzić ten czas. Na liście do usunięcia znalazł się także serial „Miasto cudów”, który był jedną z głośniejszych nowości HBO GO w pewnym czasie. Losy mafii w latach 50. w Miami zostały przedstawione zaskakująco przekonująco, a całość zamknięto w dwóch sezonach.

Wśród godnych polecenia tytułów na pewno znajdą się też „Toy Story 3”, „Złap mnie, jeśli potrafisz” z Tomem Hanksem i Leonardo DiCaprio, „Filadelfia”, „Berek” oraz „Bumblebee”. Z końcem lipca z HBO GO znikną filmy z serii X-Men: „X-Men Geneza: Wolverine”, „X-Men: Przeszłość, która nadejdzie” oraz „X-Men: Pierwsza klasa”.

Filmy usuwane z HBO GO – lipiec 2020:

The Old Man & the Gun Gentleman z rewolwerem 2018 20 lip 2020 Brad’s Status Proza życia 2017 26 lip 2020 Hotel Mumbai Hotel Mumbaj 2018 29 lip 2020 Smuggling Hendrix Przemycić Hendrixa 2018 31 lip 2020 Measure of a Man Miara człowieka 2018 31 lip 2020 A Dysfunctional Cat Dysfunkcyjny kot 2018 31 lip 2020 Magic City Miasto cudów 2012 31 lip 2020 A Happening of Monumental Proportions Wielkie wydarzenie 2017 31 lip 2020 Ramen – smak wspomnień Ramen. Smak wspomnień 2018 31 lip 2020 Listopad Listopad 2017 31 lip 2020 Catch Me If You Can Złap mnie, jeśli potrafisz 2002 31 lip 2020 Breaker Morant Sprawa Moranta 1980 31 lip 2020 Rust and Bone Z krwi i kości 2012 31 lip 2020 Piercing Piercing 2018 31 lip 2020 X-Men Origins: Wolverine X-Men Geneza: Wolverine 2009 31 lip 2020 Philadelphia Filadelfia 1993 31 lip 2020 Rock Steady Row Rozróba w Rock Steady 2018 31 lip 2020 Hook Hook 1991 31 lip 2020 Toy Story 3 Toy Story 3 2010 31 lip 2020 Raging Bull Wściekły byk 1980 31 lip 2020 The Age of Innocence Wiek niewinności 1993 31 lip 2020 The Oslo Diaries Pamiętniki z Oslo 2017 31 lip 2020 The Mercy of the Jungle Miłosierdzie dżungli 2018 31 lip 2020 Mary and the Witch’s Flower Mary i kwiat czarownicy 2017 31 lip 2020 No Such Thing As Housewives Gospodynie nie istnieją 2017 31.lip.20 X-Men: Days of Future Past X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 2014 31.lip.20 X-Men: First Class X-Men: Pierwsza klasa 2011 31.lip.20 Zagros Zagros 2017 31.lip.20 Tag Berek 2018 31.lip.20 The Stepford Wives Żony ze Stepford 2004 31.lip.20 Bumblebee Bumblebee 2018 31.lip.20 Clara Clara 2018 31.lip.20 The Far Shore Dryf 2018 31.lip.20 Anything Cokolwiek 2017 31.lip.20 Pearl Harbor Pearl Harbor 2001 31.lip.20 Calendar Girls Dziewczyny z kalendarza 2003 31.lip.20 The Misfortunates Boso, ale na rowerze 2009 31.lip.20

