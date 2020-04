Blisko 30 filmów do usunięcia z HBO GO. Ale są za to solidne nowości: Marvel i seriale

Co nowego na HBO GO? Trylogia Kapitana Ameryki i nowe odcinki seriali

Na takie zapowiedzi i nowości czekało wielu widzów. Doskonale pamiętamy jak świetną wiadomością było pojawienie się całej sagi filmów o Harrym Potterze na HBO GO i całkiem podobnie jest z kilkunastoma produkcjami z uniwersum Marvela. Przed weekendem do oferty trafiła trylogia Kapitana Ameryki, a następne w kolejce są trzy filmy o Thorze. Pełną rozpiskę filmów Marvela na HBO GO znajdziecie w naszym wpisie, bo później pojawią się tam także między innymi „Czarna Pantera” i wszystkie odsłony Avengersów.

W jakiej kolejności należy oglądać filmy Marvela?

Teraz na HBO GO pojawił się także nowy serial pod tytułem „Mrs America” z Cate Blanchett w roli głównej opowiadający o konserwatywnej aktywistce walczącej z feminizmem. Przedstawia historię ruchu walczącego o ratyfikację poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć (tzw. Equal Rights Amendment) oraz ostrym sprzeciwie środowiska konserwatystek -jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu.

HBO GO – kwiecień 2020. Co nowego?

Pierwsze trzy odcinki są już na HBO GO, kolejne będą pojawiać się w cotygodniowych odstępach. Cały czas emitowany jest również serial „Ucieczka”, którzy okazał się bardzo miłą niespodzianką – recenzowaliśmy go przedpremierowo. W ostatnich dniach dodane też były nowe odcinki „Młodego Sheldona„, „Sprawy idealnej” oraz „Syreny”.

Nowy zwiastun „Perry Mason” – serial HBO

Nareszcie doczekaliśmy się pierwszego zwiastunu serialu „Perry Mason” z Matthew Rhysem w roli głównej. Produkcja skupi się na tytułowym bohaterze, Parrym Masone, znanego ze swoich działań w dziedzinie amerykańskiej obrony kryminalnej. Serial opowie o początkach jego starań. W obsadzie znaleźli się też John Lithgow i Tatiana Maslany. W USA nowość zadebiutować ma 21 czerwca i choć polska data premiery nie została jeszcze zapowiedziana, to można śmiało zakładać, że nie nastąpi ona wiele później.

Co zniknie z HBO GO?

Blisko 30 filmów do usunięcia z oferty

Wśród 29 tytułów oznaczonych jako do usunięcia znajduje się kilka perełek, które zdecydowanie warto nadrobić lub powtórzyć, zanim zabraknie ich w ofercie. Do tego grona z pewnością należy film z Robertem DeNiro „Taksówkarz”, do którego przyrównywany był zeszłoroczny „Joker„. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na „Miasteczko Twin Peaks”, czyli pełnomatrażowy powrót do jednej z najbardziej charakterystycznych miejscowości w historii telewizji. Młodsi widzowie mogą skusić się na seans „Rio 2″ lub Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu”.

Pełna lista filmów oznaczonych do usunięcia z HBO GO z dniem 30 kwietnia

Lista z Upflix.pl