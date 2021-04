Festiwal premier na HBO GO w maju – lista wszystkich nowości

Co warto zobaczyć w maju na HBO GO?

Spoglądając na listę premier w maju na HBO GO nie wpadną Wam w oko duże i głośne premiery, ale zbierając to wszystko do kupy zorientujecie się, że w przyszłym miesiącu przybędzie sporo naprawdę solidnych tytułów. W maju debiutować będą bowiem 3. sezon „Dziewczyny z doświadczeniem”, 3. sezon „Czarnego poniedziałku”, a także 4. sezon „Terapii”. Tytuły te nie są w Polsce mega popularne, ale mają swoich fanów i dla nich na pewno będą to ważne premiery. Jeśli chodzi o kontynuacje seriali, to tutaj mamy solidne zestawienie z 2. sezonem „Miasta na wzgórzu” na czele, a także 4. sezonem „Nierealnych” oraz „Mayans M.C.”, którego emitowany jest 3. sezon. W przyszłym miesiącu zobaczymy też nowe epizody „Mare z Easttown” – dramatu kryminalnego z Kate Winslet w roli głównej.

Wśród filmów uwagę od razu na siebie zwracają „Mulan” Disney’a, który trafił co prawda do polskich kin, ale globalnie i w naszym kraju nie miał warunków, by na siebie właściwie zarobić. Sama produkcja nie jest niczym odkrywczym, zawiera pewne zmiany względem pierwowzoru, ale ze względu na opowiadaną historię czy walory wizualne warto ją co najmniej raz zobaczyć. Ponadto na HBO GO pojawi się sześć odsłon z serii „Rocky” oraz dwa filmy „Creed”. Towarzyszyć im będzie dokument „Rocky: 40 lat legendy” , w którym zobaczymy kulisy powstawania serii filmów o pięściarzu. Dla młodszych widzów przygotowano premiery „Młodych Tytanów”, „Świnki Peppy” oraz „Masza i niedźwiedzia”.

Nowe seriale w maju na HBO GO

Dziewczyna z doświadczeniem III (The Girlfriend Experience III) – trzeci sezon serialowej antologii badającej relacje między kobietami do towarzystwa a ich klientami, którym zapewniają znacznie więcej niż tylko seks – premiera: 3 maja, odc. 1-2; kolejne po jednym co tydzień

Nowe odcinki seriali w maju na HBO GO

Mayans M.C. III – trzeci sezon produkcji będącej kontynuacją nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” – odcinek finałowy: 12 maja

Nierealne (The Nevers) – nowy serial obyczajowy HBO opowie historię niezwykłej grupy ludzi, głównie kobiet, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. W rolach głównych Laura Donnelly i Ann Skelly. W pozostałych rolach m.in. Olivia Williams i James Norton – odcinek finałowy: 17 maja

Miasto na wzgórzu II (City on a Hill II) – drugi sezon serialu przedstawiającego historię sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu. Kevin Bacon w jednej z głównych ról – odcinek finałowy: 17 maja

Rodzice II (Breeders II) – drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwojga rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – odcinek finałowy: 18 maja

All American III – trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera

Opowieść podręcznej IV (The Handmaid’s Tale IV) – w czwartym sezonie June, jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Jej dążenie do wymierzenia sprawiedliwości i zemsty, będzie miało na nią olbrzymi wpływ, tak samo jak na relacje, które ceni najbardziej – nowe odcinki dodawane są po godzinie 12:00

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia – nowe odcinki dodawane są po godzinie 20:00

Wampiry: Dziedzictwo III (Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja Pamiętników wampirów oraz The Originals

Nowe filmy na HBO GO – maj 2021

Prawo dżungli (Jungleland) – przegrana walka bokserka sprawia, że Lion oraz Stan, jego brat i manager, muszą spłacić dług zaciągnięty u szefa miejscowego gangu. Bracia muszą zaryzykować wszystkim. Charlie Hunnam i Jack O’Connell w rolach głównych – premiera: 2 maja

Letnie popołudnie – Laura rzuca studia, by zostać makijażystką. W dodatku przeprowadza się do swojej dziewczyny, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem jej matki. Ciekawe, eklektyczne gatunkowo kino opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach – premiera: 13 maja

– Laura rzuca studia, by zostać makijażystką. W dodatku przeprowadza się do swojej dziewczyny, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem jej matki. Ciekawe, eklektyczne gatunkowo kino opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach – premiera: 13 maja Interior – film opowiadający historie dwojga nieznających się bohaterów, których ścieżki w końcu się krzyżują. Maciek musi przeciwstawić się nieuczciwemu pracodawcy. Pracująca w Urzędzie Magda stopniowo dostrzega otaczające ją zepsucie i korupcję. Piotr Żurawski i Magdalena Popławska w rolach głównych – premiera: 20 maja

seria filmów o legendarnym filmowym pięściarzu Rocky’m, którego twórcą jest Sylvester Stallone wcielający się także w tego bohatera na ekranie – premiera: 1 maja

Rocky (1976) – historia podrzędnego boksera, który nieoczekiwanie dostaje szansę na udział w pojedynku o tytuł mistrza świata. Film nagrodzony został m.in. trzema Oscarami i Złotym Globem Rocky II (1979) Rocky III (1982) Rocky IV (1985) Rocky V (1990) Rocky Balboa (2006) Creed: Narodziny legendy (2015) – Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza (Michael B. Jordan), który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Sylvester Stallone został nagrodzony za ten film Złotym Globem i nominacją do Oscara Creed II (2018) Rocky: 40 lat legendy (2020) – film dokumentalny; ponad 40 lat temu Sylvester Stallone był prawie nieznanym aktorem z ogromnym marzeniem. Produkcja przedstawia kulisy powstania kultowej serii o przygodach charyzmatycznego pięściarza Rocky’ego Balboa.



Europejskie filmy na HBO GO w maju

Moja młodsza siostra (Szwajcaria, 2020) – była dramatopisarka wraca do rodzinnego Berlina na wieść o ciężkiej chorobie swojego brata bliźniaka. Poruszający dramat opowiadający o miłości, straconych nadziejach i ambicjach oraz sile pasji – premiera: 1 maja

Bajki i animacje dla najmłodszych w maju na HBO GO

Młodzi Tytani: Akcja! VI – szósty sezon serialu animowanego, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami – premiera: 7 maja

– szósty sezon serialu animowanego, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami – premiera: 7 maja Fungisy! – kolejne odcinki serialu animowanego o mieszkańcach baśniowej krainy, Fungisach – uroczych stworzeniach lubiących dobrą zabawę. Jest wśród nich wyjątkowy chłopiec – Seth, który nade wszystko kocha naukę i odkrycia – premiera: 7 maja, odc. 19-38

– serial animowany o sześcioletniej Alice, która ma magiczny klucz otwierający drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia – premiera: 14 maja Świnka Peppa III-IV – kolejne sezony serialu o małej rozbrykanej śwince, jej bracie, mamie i tacie, którzy w każdym odcinku przeżywają niezwykłą przygodę – premiera: 21 maja

Seriale i filmy dokumentalne na HBO GO – maj 2021

Axios IV – czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat

Ojcze nasz (Holy Father) – intrygujący rumuński film dokumentalny pokazujący ciążę jako punkt wyjścia do podjęcia rozważań na temat skomplikowanych rodzinnych relacji – premiera: 13 maja

Nowości na HBO GO – maj 2021. Dzień po dniu: