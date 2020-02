Nostalgia sprzedaje się najlepiej: uwielbiane konsole przenośne powrócą jeszcze tej jesieni

Gameboya znałem co najwyżej z gazetek, Game and watcha — z rynkowych podróbek. Mobilne granie w dzieciństwie to był przede wszystkim Tetris i wyścigi na tanich konsolkach dostępnych w każdym sklepie z zabawkami. Przede wszystkim: bo obok nich znalazło się także miejsce dla nieco bardziej wypasionych, licencjonowanych, sprzętów, dzięki którym miałem opcję zabawy z bohaterami moich ulubionych kreskówek. Pamiętacie te nieskomplikowane gadżety od Tiger Electronics? Na zbliżającą się jesień Hasbro zaplanowało powrót takich urządzeń i zapowiedziało ich cztery nowe warianty. Zabójczo proste, kosmicznie satysfakcjonujące i… może przemawia przeze mnie starość, ale chętnie powrócę do tej zabawy!