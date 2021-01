Do HBO Max zmierza aktorski serial w świecie Harry’ego Pottera!

Serial w świecie Harry’ego Pottera powstaje

Dotychczasowe spotkania decydentów z HBO Max i Warnera miały być tylko ogólnymi dyskusjami na temat potencjalnych historii, które mogłyby być fabułą serialu. Nie znamy żadnych szczegółów, odnośnie tego, jakie miałyby to być wydarzenia, ani kogo dotyczą. Na tę chwilę nie wymienia się także żadnych nazwisk, jeśli chodzi o twórców – reżyserów czy scenarzystów – a także ewentualnej obsady, którą oglądalibyśmy na ekranie.

W odpowiedzi na pytania redakcji The Hollywood Reporter, która jako pierwsza podała tę informację, Warner i HBO Max zaprzeczyli, jakoby taki projekt w ogóle powstawał. Nikogo to oczywiście nie dziwi, ponieważ jeśli źródła THR nie kłamały, to do momentu oficjalnego ogłoszenia nikt nie przyzna raczej racji dziennikarzom, tym bardziej, gdy projekt jest na tak wstępnym etapie.

Chęć wykorzystania należących do Warnera praw to jednak żadna niespodzianka, a o tym, że platforma HBO Max powinna jak najszybciej sięgnąć po znaną markę pisałem w połowie zeszłego roku, gdy jasne było, że Disney+ zrobi wszystko, by spieniężyć potencjał komiksów Marvela za pomocą seriali kręconych dla Disney+.