Harry Potter zalicza obsuwę. W Hogwarts Legacy nie zagramy w tym roku

Hogwarts Legacy, nowa gra osadzona w uniwersum Harry’ego Pottera, rozpala wyobraźnię fanów marki i graczy z całego świata od pierwszej zapowiedzi. Rozbudowana produkcja w świecie wykreowanym przez J. K. Rowling miała być mocnym rozpoczęciem nowej generacji konsol. Niestety, dzisiejsza wiadomość o opóźnieniu gry nieco studzi zapał graczy…

Hogwarts Legacy trafi do graczy dopiero w 2022 roku

Twórcy na swoim oficjalnym Twitterze poinformowali dzisiaj, że Hogwarts Legacy wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie trafi na komputery i konsole nowej generacji w 2021. Chcąc dopracować produkt zdecydowali się na przesunięcie premiery — tym samym potencjalnie najlepsza gra w uniwersum Harry’ego Pottera zalicza solidny poślizg. Więcej szczegółów na tę chwilę nie mamy — ale tak naprawdę nie widzę specjalnych powodów do smutku.

Cyberpunk 2077 pokazał, że duże produkcje potrzebują sporo czasu na dopracowanie i dopieszczenie produktu. Cała afera która rozgrywa się wokół premiery polskiej (nie-tak-jak-wielu-oczekiwało-super)produkcji wydaje się być nauczką dla konkurencji, która wzięła sobie do serca sytuację. A przynajmniej takie mam nadzieję, bo oczywiście trudno też wykluczyć to, że projekt jest w tak fatalnym stanie, że przy nim Cyberpunk 2077 uruchamiany na konsolach poprzedniej generacji to prawdziwa perełka. Mimo wszystko w natłoku tylu premier i „kupki wstydu” która uśmiecha się do wielu graczy — trudno mi jakoś specjalnie złościć się na twórców i wydawcę. Niech dopracują grę, zrobią fajny produkt i wtedy wypuszczą go do sprzedaży. Mimo wszystkich kontrowersji wokół postaci autorki serii — sam zagram z przyjemnością, bo na rozbudowaną grę w uniwersum czekam od czasu… Orderu Feniksa!

