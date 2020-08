Wędrujące treści i cyrk z licencjami – dlaczego zamiast coraz lepiej, jest coraz gorzej

Harry Potter online w Polsce – z piekła do nieba

O tym, jak jak duże zamieszanie mogą stworzyć wędrujące pomiędzy serwisami prawa do filmu, świadczą losy Harry’ego Pottera. Sytuacja w USA i w Polsce nie jest analogiczna, ale ma wiele punktów wspólnych. Widzowie muszą być bowiem gotowi na dość regularne zmiany w ofertach. Wcześniej w Polsce filmów nie można było znaleźć w żadnej z usług, a teraz prawami dysponują HBO GO oraz Netflix i będąc zupełnie szczerym, to w chwili pisania tego zdania nie pamiętałem, gdzie są były dostępne. Chwilę później, po weryfikacji, okazało się, że wszystkie 8 filmów nadal znajduje się na Netfliksie (od maja), a od początku sierpnia także na HBO GO. Gdzie pozostaną dłużej? Trudno powiedzieć, ale wspominając popularność wspólnych seansów na kanałach TVN-u, które generowały spory ruch na Twitterze i Facebooku, można zakładać, że są to produkcje pełniące rolę silnego magnesu na widzów.

10 ciekawostek o Netflix, o których nie mieliście pojęcia

Przykład USA pokazuje, że nie wszystko da się zaplanować

W USA natomiast filmy będą oferowane na HBO Max do 25 sierpnia, by w październiku zawitać do asortymentu nowej usługi Peacock od NBCUniversal. Będzie je można tam oglądać przez minimum miesiąc, zanim trafią do emisji na kanałach telewizyjnych, a na VOD mają powrócić w 2021 roku. Nie będzie to jednak dla nich stałe miejsce, bo kilka miesięcy później mają ponownie zniknąć z oferty.

Zamiast coraz lepiej, jest coraz gorzej