Hard reset – radzimy, jak go wykonać na głównych platformach

Czym jest hard reset?

Hard reset, czyli przywracanie ustawień fabrycznych przydaje się w sytuacji, gdy z jakichś względów system przestaje nam działać tak jak do tej pory, nagle pojawiły się problemy z wydajnością, stał się powolny i nie reaguje sprawnie na podstawowe polecenia lub podejrzewamy, że został zawirusowany.

Jeszcze przed erą smartfonów hard reset na komputerach wiązał się z koniecznością robienia backupów danych z dysku, formatowaniem go i wgrywaniem z powrotem z przenośnych nośników. To było czasochłonne i uciążliwe, więc zanim zdecydowaliśmy się na format, próbowaliśmy rozwiązywać te problemy na inne sposoby.

Aktualnie, gdy możemy korzystać z dobrodziejstw chmury i dysków sieciowych oraz z funkcjonalności dzisiejszych systemów, hard reset i przywrócenie ustawień fabrycznych z usunięciem danych to kwestia kilku kliknięć na komputerze czy na urządzeniu mobilnym, a rozwiązuje większość z wymienionych problemów.

Kiedyś sam bawiłem się co jakiś czas w te formaty, wiązało się to z wcześniejszą koniecznością robienia kopii danych najpierw na płytach, później na dyskach zewnętrznych. Ponowna instalacja systemu, doinstalowywanie sterowników, odtwarzanie backupu, itp. Teraz, kiedy korzystam z poczty na webmailu w przeglądarce, zdjęć w chmurze z synchronizacją na laptopie i urządzeniu mobilnym, a pliki czy dokumenty trzymam na dysku sieciowym – jakiekolwiek poważniejsze problemy ze sprzętem, jeśli już się pojawiają kończę hard resetem kilkoma kliknięciami. Po wszystkim, pozostaje tylko doinstalowaniu zestawu niezbędnych programów na laptopie czy smartfonie i zapominam o sprawie.

Oczywiście, jeśli sami trzymacie pliki czy zdjęcia tylko na swoim urządzeniu, przed przywróceniem ustawień fabrycznych koniecznie przekopiujcie je na jakiś dysk zewnętrzny lub klucz USB o odpowiadającej im pojemności.

Jak wykonać hard reset na komputerze z Windowsem

Windows 10 ma wbudowaną opcję przywracania ustawień fabrycznych, nie potrzeba do tego już zewnętrznego nośnika do ponownej instalacji systemu.

Odpowiednią opcję znajdziecie w menu ustawień systemu. Znajduje się ona w kategorii Aktualizacja i zabezpieczenia – Odzyskiwanie. W tym miejscu wybieramy opcję Rozpocznij i w następnym oknie Usuń wszystko.

W następnym oknie dialogowym już tylko potwierdzamy opcję resetowania i możemy na jakiś czas zostawić komputer aż przywróci go do ustawień fabrycznych. Po wszystkim pozostanie nam wypełnić kilka okien, takich jak zalogowanie się do sieci czy do konta Microsoft i mamy nowy, czysty system.

Jak wykonać hard reset na komputerze Apple

W przypadku komputerów Apple sytuacja wydaje się bardziej skomplikowana, ale to tylko z pozoru. By przywrócić ustawienia fabryczne, musimy dostać się do trybu odzyskiwania systemu. Wystarczy tu przytrzymać dłużej przycisk zasilania lub wybrać z menu Apple – Uruchom ponownie i do czasu pojawienie się ładowania systemu przytrzymać klawisze Command i R.

Po chwili uruchomi się nam tryb odzyskiwania, logujemy się na konto administratora, po czym wybieramy opcję Narzędzia dyskowe.

W tym miejscu wybieramy po lewej stronie okna nasz główny dysk, domyślnie będzie to na samej górze listy Macintosh HD i w górnym menu okna wybieramy opcję Wymaż.

W następnym oknie upewniamy się, że polu format wybrana jest opcja APFS i klikamy przycisk wymazania wszystkich woluminów – na dole po lewej stronie okna.

Po wymazaniu wracamy do głównego okna Odzyskiwania systemu i wybieramy opcję Zainstaluj ponownie macOS Big Siur.

Jak wykonać hard reset na smartfonie z Androidem

Zdecydowanie szybsze i prostsze jest przywracanie do ustawień fabrycznych smartfonów. W przypadku urządzeń z Androidem na pokładzie odpowiednia opcja znajduje się menu Ustawień – System – Zresetuj opcje – Wykasuj wszystkie dany – Wymaż wszystko.