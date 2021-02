Hammer Explorer Pro – recenzja. Pancernik z miernikiem jakości powietrza i eSIM

Sam system działa dobrze. Nie czuć tutaj może wiatru we włosach jak w urządzeniach napędzanych mocnymi Snapdragonami. Helio P60 jednak radzi sobie względnie dobrze z większością wyzwań, choć lubi też zauważalnie zwolnić. Nie jest to niestety najnowszy układ – jego premiera miała miejsce w 2018 roku. Szczególnie dużym atutem jest na pewno 6 GB pamięci RAM, co pozwala na efektywny multitasking. Szkoda tylko, że oprogramowanie skonfigurowano tak, by agresywnie ubijało procesy w tle. W rezultacie mam wrażenie, że ten RAM jest trochę marnowany.

Aparat

Nie jest to z całą pewnością smartfon fotograficzny. Zastosowanie znalazł tutaj pojedynczy obiektyw z matrycą 48 Mpix i przysłoną f/1.8. Co ciekawe, aplikacja aparatu standardowo działa w trybie 12 Mpix. Zawarto tutaj kilka przydatnych funkcji, jak tryb HDR czy zdjęcia nocne. Niestety efektywność tych ostatnich pozostawia bardzo wiele do życzenia.

Zresztą w ciągu dnia wcale nie jest dużo lepiej. Zdjęcia są blade, a kolory wyprane. Brakuje kontrastu, nasycenia, a w wielu sytuacjach również ostrości. Część z tych rzeczy da się uratować, przepuszczając fotki przez jakieś proste aplikacje graficzne.













Podsumowanie

Hammer Explorer Pro to smartfon o konkretnym zastosowaniu. Jest masywny, solidny i wytrzymały i oferuje wszystkie podstawowe możliwości smartfona. Jest oczywiście kilka smaczków – fajny kabelek USB w zestawie, wsparcie dla eSIM (plus hardware’owy Dual SIM), całkiem praktyczna aplikacja Narzędzia, wskaźnik laserowy, dodatkowy konfigurowalny przycisk, dedykowane akcesoria mocowane do złącza na tyle obudowy. Jest tego trochę! Wisienką na torcie jest też miernik jakości powietrza, z którym jeszcze w telefonie się nie spotkałem. Ogółem jednak na pozostałych płaszczyznach urządzenie nie bryluje jakoś szczególnie mocno. Wyświetlacz jest standardowy, zastosowane podzespoły przeciętne, a aparat oferuje bardzo podstawowe możliwości. Większości odbiorców, do których adresowany jest ten model powinny one wystarczyć.