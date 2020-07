Wygląda na to, że w multi „Halo Infinite” zagramy za darmo i w 120 klatkach

O Halo Infinite wciąż się rozmawia i z pewnością będzie się rozmawiało co najmniej do dnia premiery. Jednym z przewijających się tematów była kwestia trybu dla wielu graczy. Wcześniej mówiono, że multi nie pojawi się w grze w dniu premiery, mówiło się również, że będzie funkcjonować jako osobny moduł. Teraz znamy już konkrety i okazuje się, że plotki nie myliły się całkowicie. Trop był całkiem niezły.

Since everyone is covering this topic, I might just go ahead as well.

– Halo Infinite multiplayer will be free-to-play

– Arena aims for 120fps on Xbox Series X

– Battle Pass system

– Customization options completely new to Halo

Halo will be *huge*.https://t.co/5py6tOeids pic.twitter.com/i7HOnsLH1D

