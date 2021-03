Microsoft wypuścił niedawno patcha, który ma łatać podatność, jednak to nie odstraszyło hakerów, którzy zintensyfikowali swoje działania by uderzyć we wszystkich, którzy nie zainstalowali krytycznej poprawki bezpieczeństwa. Niestety, patch nie rozwiązał problemu backdoorów, które pozostają aktywne po patchu i w dalszym ciągu wysyłają przestępcom informacje.

So what do you do now? (1) patch (if you haven't already), (2) assume you're owned, look for activity, (3) if you aren't capable of hunting or can't find a team to help, disconnect & rebuild, (4) move to the cloud, (5) pour one out for IR teams, they've had a rough year(s?).

— Chris Krebs (@C_C_Krebs) March 6, 2021