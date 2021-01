Hakaton Innovation@Amazon 2020: Alexa Skills spotyka Happy Bears

Tegoroczny hakaton Innovation@Amazon przeszedł już do historii. Jak wiele imprez w ostatnim czasie, tym razem odbył się wirtualnie, co nie znaczy, że mniej produktywnie. Tematem przewodnim tej edycji było wykorzystanie umiejętności Alexy (Alexa Skills) do rozwiązywania ważnych społecznie problemów dotykających seniorów oraz osób z różnymi dysfunkcjami i chorobami przewlekłymi, utrudniającymi ich codzienne życie. Nad uwolnieniem potencjału tkwiącego w możliwościach Amazon Alexy pochyliło się ponad 1500 programistów z całej Polski.