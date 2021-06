Na pierwszym miejscu dostępne w PC-towym Game Passie Sea of Thieves, na czwartym (i dziewiątym, chodzi zapewne o różne wersje) Forza Horizon 4, później Halo: The Master Chief Collection. Obniżki nie są małe, bo potrafią wynosić i 50% – ale pierwsze na liście Sea of Thieves kosztuje w promocji prawie 100 zł, ponad 100 zł natomiast przeceniona Forza Horizon 4. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to sensu, choć oczywiście rozumiem ideę posiadania gry na własność (o ile można o tym w ogóle mówić w przypadku Steam). Dodatkowym smaczkiem jest obecność typowo konsolowych produkcji w tym zestawieniu. Forza Horizon 4 na Steamie to już dla mnie w ogóle ogromny ewenement – podobnie jak jej bazowa cena w PC-towym sklepie Microsoft.

Nie ukrywam, że jestem mocno zaskoczony, bo jeśli ktoś nie planuje grać w te tytuły długimi miesiącami, to naprawdę w 3 miesiące można je wymęczyć tak bardzo, że aż się znudzą. I wydać raptem 4 złote. I tak, za granicą też pojawiają się fajne cenowe promocje na Game Passa, a opłata za pierwszy miesiąc jest symboliczna. Wystarczy zerknąć na promo z maja, gdzie za 1 dolara uzyskiwało się trzymiesięczny dostęp do usługi.