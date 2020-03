Najlepsze nadchodzące gry na Xbox Series X. Jest na co czekać?

Znamy już oficjalne podzespoły konsoli Xbox Series X, zobaczyliśmy też jak sam sprzęt będzie wyglądał. Microsoft w swoich materiałach promocyjnych (social media) odniósł się nawet do wcześniejszych porównań urządzenia do lodówki śmiejąc się z tego, jak bardzo gracze pomylili się jeśli chodzi o rozmiary sprzęty. Wiemy ile w teorii Xbox Series X będzie miał mocy, możemy zestawić specyfikację Xboksa z PlayStation 5, ale trzeba pamiętać, że konsola jest tak dobra jak gry na nią.

Przeczytaj też: Porównanie specyfikacji Xbox Series X i PlayStation 5

Produkcje na wyłączność dla Xbox Series X (no dobrze, również na PC)

Halo Infinite to kolejna odsłona niezwykle popularnej serii kojarzonej z Xboksem. Wiemy niestety o tym tytule niewiele, ale twórcy niezależnie od tego jaka ekipa stała za serią przyzwyczaili nas już do kapitalnych dopracowanych gier więcej jestem bardzo dobrej myśli. Gra raczej na pewno pojawi się również na Xboksa One, na niego w końcu została pierwotnie zapowiedziana. Jestem więc bardzo ciekawy jak duże będą różnice w oprawie i działaniu obu wersji

Druga produkukcją zapowiedzianą dla nowego Xboksa jest Senua’s Saga: Hellblade II czyli kontynuacja świetnego bardzo klimatycznego Hellblade. I znów niewiele wiemy, poza tym że klimat będzie tak ciężki jak w jedynce.

Everwild to natomiast produkcja bardzo zdolnego studia Rare. Nie do końca wiadomo co to będzie za produkcja, przygodówka, może coś na kształt ostatniej zeldy – ale zarówno grafika jak i setting magicznie wręcz zachwycają. nie mogę się doczekać.

Nie ma tego póki co zbyt wiele, ale obstawiam że jeszcze przed premierą konsoli firma zapowie przynajmniej kilka mniejszych gier, które zasilą bibliotekę debiutującej konsoli.

Jest też więcej niż pewne, że niedługo po premierze na Xbox Series X trafią nowe gry z popularnej serii Forza – tytuły te pojawiają się na rynku dość regularnie i twórcy na pewno będą chcieli skorzystać z mocy nowej konsoli. Obstawiam też, że dość szybko pojawią się nowe Gears of War, szczególnie że Gears 5 wyszło naprawdę świetnie i warto pompować zainteresowanie tą serią.

Nie można też zapominać o wstecznej kompatybilności. Xbox Series X ma uruchamiać gry z Xbox One, Xbox 360 i pierwszego Xboksa, więc teoretycznie już na starcie dostanie ogromną bibliotekę świetnych gier na wyłączność. Z Gearsami, Halo i Forzą na czele – a nikomu chyba nie trzeba przypominać, jak dobre są to tytuły.

Zdecydowanie lepiej jest jesli chodzi o produkcje multiplafromowe, które pojawią się na PC, PS5 i nowym Xboksie. Na co warto czekać?

Cyberpunk 2077

Konsolowa wersja Cyberpunk 2077 to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają w planach rozbudowywania PC pod ten tytuł a obawiają się, że ich sprzęt nie poradzi sobie z nową grą CD Projekt RED. W takim przypadku rozwiązaniem będzie wersja dla nowego Xboksa, bowiem wyczekiwana produkcja CD Projekt Red pojawi się również na nadchodzących konsolach nowej generacji. Zapowiada się hit, zobaczymy czy tak dobry jak Wiedźmin 3.

The Lord of the Rings: Gollum

Na 2021 rok zapowiedziano kolejną grę dla konsol nowej generacji i będzie nią The Lord of the Rings: Gollum. Niestety o grze póki co nie wiadomo praktycznie nic.

Outriders

Pamiętacie Bulletstorm? Za Outriders odpowiedzialna będzie ta sama ekipa, czyli People Can Fly (teoretycznie, bo w praktyce studio przeszło niezłe zmiany personalne). To trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG, której w zamyśle może być bardzo blisko do takich produkcji, jak The Division i Destiny – a looter shootery cieszą się dużą popularnością, więc pewnie ten element będzie mocno rozbudowany. Tytuł ma pojawić się pod koniec tego roku na PC oraz konsolach nowej generacji – choć zagracie również na PS4 i Xbox One.

Watch Dogs: Legion

Kolejny Watch Dogs od Ubisoft został potwierdzony zarówno na konsole obecnej, jak i przyszłej generacji. Tym razem akcja przeniesie nas do Londynu, gdzie duży nacisk ma zostać położony na tryb fabularny. Ja akurat lubię serię Watch Dogs i podoba mi się, że każda kolejna odsłona pokazuje nieco inny klimat – tylko aby tym razem nie było mu za blisko do Saint’s Row.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege cieszy się dużą, niesłabnącą popularnością, więc doczeka się również swojej odsłony na konsolach nowej generacji. Francuska firma postanowiła przenieść ją na nowe sprzęty by, tylko jeszcze nie do końca wiemy czy w formie darmowego/płatnego dodatku, dzięki któremu nie trzeba będzie drugi raz kupować gry, czy raczej po prostu wyda ją ponownie. Mam jednak nadzieję, że posiadacze wersji na konsole poprzedniej generacji ściągną sobie po prostu dodatkowe pliki i uruchomią grę na nowym sprzęcie.

Dying Light 2

Mocno wyczekiwana kontynuacja hitu polskiej ekipy z Tecland. Tytuł ma pojawić się na Xboksie One, PS4 ,PC oraz nowej generacji konsol. Pamiętając, jak świetne było Dying Light z 2015 roku jestem raczej pewien, że dwójka wyjdzie wybornie.

Gothic

Pamiętacie doniesienie o remake’u Gothic? Na pewno, w końcu w Polsce oryginał był niezwykle popularny i jest wspominany do dziś. W odświeżoną wersję gry zagramy również konsolach nowej generacji.

Jest coś, na co czekacie jakoś szczególnie? Czy może w ogóle nie bierzecie pod uwagę kupna nowego Xboksa od razu na premierę i raczej poczekacie aż sprzęt doczeka się konkretnej biblioteki gier?