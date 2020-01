Porządna kolekcja gier

Jak co miesiąc, Japończycy przygotowali listę produkcji, które pojawią się bezpłatnie w ramach usługi PlayStation Plus. Już w styczniu Sony zaskoczyło wszystkich, oddając w ręce subskrybentów ciekawe pozycje, m.in. Symulator Kozy czy Uncharted: Kolekcję Nathana Drake’a (w skład której wchodzą trzy fenomenalne części: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves i Uncharted 3: Drake’s Deception w odświeżonej formie).

Na luty w ramach PlayStation Plus pojawiają się również interesujące produkcje. Tym razem otrzymamy klasyczną trylogię Bioshock: The Collection (w skład tego wydania wchodzą Bioshock, Bioschock 2 i Bioshock Infinite) oraz The Sims 4. Szczególnie ta druga gra cieszy się nieprzerwanie ogromną popularnością i widać, że graczom w ogóle się nie nudzi. Trzeba przyznać, że to spory wyczyn w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku. Do tego dochodzi tytułu przeznaczony na PSVR, Firewall Zero Hour. Mimo wszystko spodziewam się, że mniej osób zwróci na to uwagę. Tytuł opiera się na strzelaniu i nie mamy tu do czynienia z niczym szczególnie wyjątkowym.

Myślę, że udostępnione pozycje nie wymagają szczególnej reklamy i Sony świetnie zachęca do wykupienia abonamentu na PlayStation Plus. Japończycy stawiają na sprawdzone marki. Spodziewam się, że taka taktyka pozwala im dotrzeć do szerszego grona graczy, a w obecnej generacji konsol i tak wygrywają z Microsoftem. Mam nadzieję, że po debiucie PlayStation 5 będą się tu starać jeszcze bardziej.

Gry powinny zostać wkrótce udostępnione i zapowiadają się ciekawe wieczory z klasykami, które cały czas zapewniają sporo frajdy z rozgrywki.

Co sądzicie o takich propozycjach na luty? Czy Sony powinno się bardziej postarać?

źródło: WCCFTech