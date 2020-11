Grudniowa oferta PlayStation Plus to sporo multiplayerowej frajdy

PlayStation Plus: grudzień 2020 – pełna lista gier

Premiera PlayStation 5 już za nami — i choć na tę chwilę zakup nowej konsoli Sony jest właściwie niemożliwy, a klienci zabijają się o każdą sztukę, firma cały czas rowija swoją ofertę. I dziś zapowiedziała zestaw gier, które już w przyszłym tygodniu trafią do usługi PlayStation Plus. Poniższe produkcje dostępne będą od przyszłego wtorku (1.12.2020) do 4.01.2021. Nawet jeśli nie będziecie mieć czasu by się z nimi zapoznać bo zgubicie się w czeluściach Nowego Jorku w Marvel’s Spider-Man: Miles Morales czy walcząc w Demon’s Souls — to nie zapomnijcie ich dodać do Waszego konta!

Już w przyszłym tygodniu do oferty dodane zostaną:

Worms Rumble

Just Cause 4

Rocket Arena.

Dwie gry nastawione na współzawodnictwo — czyli kultowe Robale w nowej odsłonie i Rocket Arena. Na dokładkę przyzwoita gra akcji z otwartym światem — Just Cause 4. Dla każdego coś dobrego!

Darmowy weekend gry online na PlayStation już w grudniu!

Ponadto Sony zaprasza na weekend darmowej gry online. Wszyscy użytkownicy którzy nie są subskrybentami PlayStation Plus w dniach 19-20 grudnia będą mogli cieszyć się rozgrywką sieciową w grach takich jak: Call of Duty Black Ops: Cold War, Grand Theft Auto V oraz FIFA 21. Darmowe granie wystartuje równo o północy z piątku na sobotę, a zakończy się o 11:59 lokalnego czasu — czyli blisko dwie doby później.