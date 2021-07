W przyszłym roku na Netflixa mają zawitać gry. Platforma spopularyzuje cloud gaming?

Na tę chwilę plany Netflixa wciąż pozostają dość mgliste. Wiadomo, że firma odpowiedzialna za najpopularniejsze VOD świata buduje ekipę, która ma zacząć pracować nad rozwojem zupełnie nowego rozdziału w życiu firmy, które miałyby być dostępne za pośrednictwem ich aplikacji. Niewiadomych w tym równaniu jest jednak wiele: czy będą to gry takie jak Bandersnatch — w gruncie rzeczy pozostające bardziej interaktywnym filmem/serialem, czy może jednak coś bardziej… growego? Jeśli druga opcja: czy wszystko powstanie wyłącznie z myślą o ich aplikacjach, czy może — podobnie jak Stranger Things — będzie grą opartą na ich licencji, która trafi na inne platformy niż granie w chmurze za pośrednictwem ich aplikacji?

Z podanych na łamach Bloomberga informacji wynika, że Netflix nie planuje tworzenia nowej platformy która skupiać się będzie wyłącznie na grach wideo — i jeżeli będzie to kolejny gracz na rynku cloud gamingu, to wszystko odbywać się będzie za pośrednictwem głównej aplikacji Netfliksa — po prostu doczekamy się tam nowej kategorii. Co więcej: już teraz mówi się, że nie trzeba będzie za dostęp do gier na Netflix dodatkowo płacić — co w świetle ostatniego poszukiwania dodatkowych przychodów przez platformę wydaje się być dość nieprawdopodobne. No ale właśnie — na tę chwilę można tylko gdybać, a na konkrety przyjdzie nam poczekać… podobno do przyszłego roku. Jestem bardzo zaintrygowany i nie ukrywam, że czekam na wkroczenie TAKIEGO gracza do rynku cloud gamingu. To może (ale nie musi) być ważniejszy krok dla jego rozwoju i popularyzacji, niż dotychczasowe starania Amazonu, Google czy Microsoftu.