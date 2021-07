Gry mobilne nie tylko pokonały konsole i pecety. Dziś zarabiają więcej niż reszta razem wzięta

Jak widać z opracowania przeprowadzonego przez Chess & Checker Games, polską firmę produkującą gry mobilne. Jak wyraźnie widać, 2021 jest kolejnym rokiem w którym gry mobilne zyskują. Dziś jest to rynek warty już ponad 90 mld dolarów, podczas gdy konsole i komputery mają w sumie nieco ponad 85 mld dolarów wartości. W tym wypadku łatwo jest się także pobawić w proroka, ponieważ nic nie zapowiada, by tendencja miała się odwrócić. Gry na smartfony będą więc, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, zdobywać coraz większy udział w rynku względem PC i konsol.

Oczywiście – w samym fakcie takiej dominacji jednej platformy nad innymi nie ma nic złego, jestem zdania, że każdy powinien grać na tym, na czym mu wygodnie. To, co mi się mniej podoba, to fakt, że przesunięcie środka ciężkości rynku w kierunku mobilnych produkcji sprawia, że twórcy klasycznych gier zaczynają wdrażać bardzo podobne mechanizmy, by utrzymać uwagę graczy przy swojej produkcji. Stąd też mamy wszystkie mechanizmy, które w grach są raczej niepożądane – losowe nagrody czy rozgrywkę bardziej zorientowaną na grind, aby nakłonić użytkowników do dodatkowo płatnych mikrotransakcji. Miejmy jednak nadzieję, że wraz z rosnącą popularnością gier mobilnych takie zagrywki twórców nie będą się nasilały.

Źródło: mat. prasowe