Hack and Slash – o co tu chodzi i w jakie gry tego typu warto zagrać?

Hack and Slash – historia gatunku w pigułce

Bardzo trudno znaleźć jeden konkretny moment, w którym powstał gatunek hack and slash. Jak wskazuje wiele źródeł, sama nazwa pochodzi jeszcze sprzed czasów popularności gier komputerowych – wspomina się o papierowej grze RPG Dungeons & Dragons, choć może być to zbyt daleko idące porównanie, bowiem wskazuje się zdobywanie punktów doświadczenia czy rozwój postaci, co charakteryzuje wszystkie gry RPG. Dużo bardziej pasują tu lochy, tak zwane dungeony, po których poruszała się postać.

I choć wiele osób za narodziny gier hack and slash wskaże pierwsze Diablo, to jednak inspiracji trzeba szukać dużo wcześniej, choćby w Golden Axe, kapitalnej chodzonej bijatyce, w której postacie posługiwały się bronią by stawiać czoła kolejnym przeciwnikom. Wychodząc jednak z tego założenia można przecież wybrać dowolną grę, w której zabijało się przeciwników bronią białą i uznać je za hack and slash, a to już byłoby zbyt daleko idące uogólnienie. Z drugiej strony niektórzy nazywają God of War czy Devil May Cry zręcznościowymi grami akcji typu hack and slash, a wszyscy wiemy, że nie mają z Diablo nic wspólnego.

Czym wyróżniają się gry typu Hack and Slash?

Żeby jednak zawęzić katalog gier przyjęło się, że gry hack and slash to posiadające elementy RPG produkcje, w których dużą rolę odgrywa likwidowanie przeciwników, zdobywanie doświadczenia, rozbudowywanie statystyk, zbieranie przedmiotów i zwiedzanie lokacji, w tym lochów. Kiedy pojawiło się pierwsze Diablo, częściej mówiło się natomiast o jego klonach lub grach „diablopodobnych”.

Hack and Slash – oto najbardziej rozpoznawalne gry tego typu

Seria Diablo

Trzy odsłony Diablo to trzy kultowi i najważniejsi przedstawiciele gatunku hack’n’slash. Miałem to szczęście, że poznałem pierwszą odsłonę kiedy ta pojawiła się na rynku i to właśnie dzięki niej polubiłem się z gatunkiem hack’n’slash. Wydane w Polsce w 1997 roku gromadziło przed ekranami nawet osoby, które na ogół nie interesowały się elektroniczną rozrywką, urzekało klimatem i grywalnością.

Kontynuację wypuszczono w 2020 roku i choć trzon zabawy pozostawał ten sam, to doskonale widać było jak tytuł ewoluował. Wprowadzono nowe postacie, umożliwiono podróże po różnych krainach, pojawiły się nowe mechaniki. Wielu graczy uważa Diablo II za najlepszą odsłonę serii, miała bowiem sporo z ducha pierwszej części gry i nie straciła swojego mrocznego klimatu, choć czuć już było, że idzie w nieco luźniejszym kierunku.