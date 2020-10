Grupa APT – XDSpy działała z powodzeniem od 2011 roku, atakując cele z terenu Europy Wschodniej i Bałkanów, skupiając się na instytucjach rządowych o charakterze zbrojnym i ministerstwach spraw zagranicznych czy również firmach prywatnych, wykradają z nich wrażliwe dane.

Jako przykład, ESET podaje kampanię wykrytą w lutym tego roku przez białoruski CERT, w której dzięki phishingowi nieznana jeszcze wtedy grupa zainfekowała złośliwym oprogramowaniem niektóre instytucje i wykradała z nich dokumenty zawierające poufne informacje.

Badacze ESET zwracają uwagę, że choć przez większość czasu przestępcy wykorzystują w swoich operacjach stosunkowo nieskomplikowane metody i narzędzia, rozsyłając do swoich ofiar archiwa ZIP zawierające złośliwe pliki LNK, tak odnotowany został incydent, kiedy grupa sięgnęła po własną wersję wykorzystania luki bezpieczeństwa w module przeglądarki Internet Explorer. Sugeruje to, że mają oni dostęp także do bardziej zaawansowanego zaplecza technicznego, co zwiększa zagrożenie z jej strony.