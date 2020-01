Jest kalendarz od Apple, jest kalendarz od Google i jest kalendarz Outlook od Microsoftu, korzystałem z nich wszystkich, ale po zapoznaniu się z możliwościami GroupCal myślę, że zastąpi on teraz aktualnie używany przeze mnie na iPhone kalendarz od Apple. Z tej prostej przyczyny, iż oferuje to samo plus dużo większe możliwości, bez zbytniego obciążania czy przeładowania aplikacji.

GroupCal wyróżnia kilka rzeczy. Przede wszystkim nie musimy dodawać w nim do współdzielonych kalendarzy członków po adresie email, wystarczy numer telefonu z naszej książki telefonicznej. Stąd rejestracja na numer telefonu – to nic nowego wiele współczesnych aplikacji mobilnych tak rejestruje nowe konta.

Na początek przyznajemy więc dostęp do naszego głównego kalendarza, by nie trzeba było uruchamiać dwóch kalendarzy, a także po to by mieć pogląd na zajęte terminy przy dodawaniu wspólnych wydarzeń oraz do książki telefonicznej i powiadomień.

Dodawanie nowego współdzielonego kalendarza jest bajecznie proste, najpierw nadajemy mu nazwę i decydujemy czy zaproszeni członkowie dostaną zaproszenie w następnym kroku w wiadomości SMS na swój numer telefonu czy chcemy wygenerować link do tego kalendarza, a który później udostępnimy im w komunikatorze, na adres email lub wysyłając samodzielnie do nich wiadomość SMS. Polecam to drugie rozwiązanie, coby nie zaskakiwać nikogo SMS-em bez wyjaśnienia z zaproszeniem do nieznanej aplikacji.

Po zainstalowaniu aplikacji, członkowie zespołu od razu będą widzieć na swojej liście stworzony przez nas kalendarz, możemy im też nadać tu uprawnienia do dodawania czy edycji wspólnych wydarzeń, a o każdej z tych czynności zostaniemy powiadomieni w czasie rzeczywistym.

Kolejnym ważnym wyróżnikiem GroupCal jest to, iż możemy w nim wyświetlać poszczególne kalendarze z osobna, bez zaśmiecania widoku innymi, czy to osobistym czy z innego zespołu. W kalendarzu Google czy Apple również możemy wyświetlić pojedyncze kalendarze, ale pozostałe z automatu się odznaczają i po wszystkim trzeba je na nowo uaktywnić i tak po kolei każdy. W GroupCal na ekranie głównym możemy każdy z kalendarzy uruchomić z osobna z czystym widokiem listy dni. Dla ułatwienia, wyświetla się nam w tle poszarzały podgląd z wszystkich kalendarzy, a po naciśnięciu poszczególnych dni przez chwilę podświetla się wyraźny ich widok, aby podczas dodawania nowego wydarzenia, nie dodawać go w zajęty już termin.

Aby wyświetlić sobie na stałe podgląd z wszystkich kalendarzy możemy skorzystać w tym celu z zakładki głównej – All Calendars. Co do widoku listy dni, w każdym z kalendarzy możemy skorzystać z dodatkowych ustawień. Można tu ustawić wyświetlanie miesięczne, tygodniowe, z trzech dni, jednego dnia oraz w formie listy dzień po dniu.

W szczegółach wydarzeń oprócz oczywistych kwestii takich jak ustawienia terminów, alarmów i przypomnień, znajdziemy w osobnych zakładkach podgląd członków zespołu, lokalizacji czy opcji dodawania do nich notatek. Z kolei z dodatkowych ustawień samej aplikacji wymienić można możliwość ustawienia codziennej agendy z nadchodzącymi wydarzeniami danego dnia, opcję zablokowania aplikacji kodem lub odciskiem palca czy ustawienia integracji z asystentem głosowym.

Strona główna aplikacji GroupCal.

Aplikacja do pobrania z Google Play.

Aplikacja do pobrania z App Store.

Źródło: Product Hunt.