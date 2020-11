Grono.net to był pierwszy serwis społecznościowy w Polsce, którego popularność liczona była w mln użytkowników. Sprawiał przy tym wrażenie elitarnego z uwagi na dostęp do treści tylko na zaproszenia. Chętni użytkownicy czekali na takie zaproszenie niczym na dostęp do Gmaila, w jego początkowych latach.

W końcu pojawiała się Nasza Klasa czy później Facebook i oba polskie serwisy odeszły w zapomnienie. Do dziś, bo właśnie jeden z współtwórców Grono.net uruchomił nowy serwis Onorg.co, który czerpie pełnymi garściami z idei stojącej niegdyś za Grono.net, nawet w postaci nazwy czytanej od końca czy kolorystyki.

Wojciech Sobczuk w rozmowie z Puls Biznesu: