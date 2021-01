W przypadku peceta, na którym gram przede wszystkim w FPS-y, sprawa jest dość prosta – specyfikacja komputera dyktuje środowisko i warunki, w jakich zagramy i tak naprawdę zasada sky is the limit obowiązuje tu w całej rozciągłości, bo zbudowanie stanowiska do grania (oprócz PC istotne są też monitor, klawiatura, mysz, słuchawki i inne akcesoria). Przy konsolach sprawa wydawała się nieco prostsza, bo w kontekście samego systemu nie zrobimy nic poza zakupem najnowszego i najlepszego modelu. Do pewnego momentu, gdy nie pojawiały się półgeneracyjne sprzęty, a gry były dedykowane konkretnym konsolom, wszystko było jasne. Jeśli dana gra była na PlayStation 3 lub Xboxa 360, to graliśmy w najlepsza wersję, jaką konsola była w stanie nam zaoferować. Dziś sprawa rozbija się o wiele innych rzeczy i choć dostrzegam w tym sporo dobrego, to jednocześnie stopień skomplikowania rynku rośnie.

W jaką wersję zagrać i na jakiej konsoli? Kiedyś nie było tego problemu

Wsteczna kompatybilność sprawiła, że nie tylko mamy okazję wrócić do gier, które znamy lub które chcemy nadrobić, lecz dysponujemy też szansą zagrania ich lepsze wersje. Wystarczy przyjrzeć się gameplay’om Star Wars: KOTOR z pierwszego Xboxa czy Assassin’s Creed z Xbox 360 na Xbox One X, by zobaczyć, co zyskujemy dzięki funkcji wstecznej kompatybilności. Większe możliwości nowych konsol i modele zaprezentowane w połowie generacji sprawiły jednak, że te same gry w ramach jednej generacji wyglądają i działają inaczej. Chcąc ograć jeden czy drugi tytuł mam już w zwyczaju odwiedzać oficjalną stronę ze spisem usprawnionych gier na Xbox One X, by być pewnym w jaką wersję gry będę grać – zwykłą, trochę ulepszoną czy maksymalnie usprawnioną? A może takowa dopiero jest planowana i lepiej będzie zaczekać?

Mam dość obecnego Switcha. Oby mocniejsza wersja konsoli szybko trafiła do sklepów