Gracze sami zapracowali na fatalne premiery normalizując niedociągnięcia i pozwalając na nie kolejnym twórcom

Gracze są zbyt wyrozumiali – dlatego w tej branży jeszcze długo nic się nie zmieni

Współczesne gry wideo w niczym nie przypominają produkcji na których się wychowałem. To zupełnie inna skala, inny rozmach, inne problemy. I, zwłaszcza w kwestii otwartych światów, nie mam złudzeń że tytuł będzie działał idealnie i obejdzie się bez jakichkolwiek poprawek już po premierze. Wydaje mi się to po prostu niemożliwe. To sytuacja która dotyczy każdego produktu z tej kategorii — niekończące się materiały zabugowanego GTA V, Red Dead Redemption 2 czy (nawet po tylu latach od premiery) Skyrima. I tak – doskonale pamiętam problemy z PCtową wersją RDR2. Problem polega na tym, że doświadczenia z przeszłości absolutnie nic nie zmieniły. Zamówienia przedpremierowe składane w ciemno rozliczane są w milionach, tysiące niezadowolonych graczy narzeka na stan w jakim obecnie znajduje się gra, wydawcy liczą pieniądze, działy PR w pocie czoła pracują nad wizerunkiem firmy, a szeregowi pracownicy nie śpią bo przygotowują łatki.

I wiecie co najbardziej mnie w tym wszystkim boli? To, że nie brakuje graczy chwalących produkt za stan, w jakim ten obecnie się znajduje. Zarówno na komputerach (co dla mnie bardziej zrozumiałe, bo to jednak inna klasa produktu) jak i konsolach (bo to w ich mniemaniu cud, że ta gra w ogóle działa na tak leciwym sprzęcie). Pogrom konsolowej wersji jednak nie wziął się znikąd — i najzwyczajniej w świecie część graczy zapomniała jak na tej leciwej konsoli działało i wyglądały Red Dead Redemption 2 czy Ghost of Tsushima, skoro mimo iż im grę kilka razy wywaliło, wciąż bawią się świetnie. A wygląda jak wygląda, bo konsoli nie stać na więcej. Przypomnę tylko, że mowa o konsoli z myślą o której gra była tworzona (projekt zapowiedziany został na rok przed premierą PlayStation 4 i Xbox One). To nie Xbox Series X ma edycję limitowaną z Cyberpunkiem, a Xbox One X. Przez lata gra zgarniała nagrody na targach z myślą o konsolach minionej generacji, a nie nadchodzącej. Po tych wszystkich pięknych filmikach i targowych demach odpalanych na mocnych PC przyszedł jednak czas na przekonanie się, jak gra wygląda naprawdę.

Niespełnione obietnice – szkodliwa klasyka, ale gracze najwyraźniej to lubią

Doskonale rozumiem, że można bawić się przy niedorobionym produkcie i może dostarczać on od groma frajdy. Dlatego też nie wszyscy chcą oddawać tytuł, tyle czekali i cieszą się grą. I to jest super – nikt im tego nie odbierze, a po łatkach będą mogli przejść raz jeszcze i… docenić go jeszcze bardziej. Z mojej perspektywy jednak cieszyć się grą w takim stanie to jedno, a usprawiedliwiać i chwalić twórców — to zupełnie inna bajka. To drugie jest bowiem… szkodliwe.

Wiadomo że twórcy gier nie są naszymi przyjaciółmi – to biznes, tam chodzi o pieniądze. A im bardziej gracze pokazują że można dawać im wybrakowany / niedorobiony / niezgodny z obietnicami produkt bez jakichkolwiek konsekwencji – tym bardziej twórcy będą to wykorzystywać. Ile to się nasłuchaliśmy o sztucznej inteligencji w CP2077, jak niesamowicie będzie działać i ile będzie mieć charakteru. Jak zmienny będzie świat. Że trudno będzie dwa razy napotkać tę samą sytuację. Ile z tego wyszło – pokazują ostatnie dni. Nawet napotkanie dwa razy tego samego buga nie jest trudne, a powtarzalności zachowań NPC to standard. Nawet zachwyceni gracze potwierdzają, że można (i powinno się) dodać tam wiele rzeczy. Bo były obiecane i ich nie ma. A tak być nie powinno — i jednak… nie powinni się na to godzić, ani tym bardziej tego usprawiedliwiać. Nawet jeżeli przy produkcie w obecnej formie bawią się świetnie.