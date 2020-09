Drugą próbą było więc przejście na inny język – Assembler. Jest to język programowania najniższego poziomu, w którym (w dużym uproszczeniu) wydajemy instrukcje bezpośrednio komputerowi z pominięciem kompilatora. Pozwala to na uniknięcie drobnych nieefektywności związanych z tym, że wspomniany kompilator nie zawsze tłumaczy instrukcje w najlepszy możliwy sposób. Niestety, nawet duże umiejętności Matta nie pozwoliły mu stworzyć na tyle efektywnego kodu w Assembly, by zmieścić się poniżej zakładanej granicy.

Matt wrócił więc do C, czyli języka w którym czuł się pewniej i zaczął się zastanawiać, w jaki sposób może dodatkowo zmniejszyć rozmiar pliku wykonywalnego bez usuwania fragmentów kodu. Jak się okazało – odpowiedzią były algorytmy kompresji znane jako Executable Packing. W dużym skrócie, programy tego typu przeznaczone są do kompresji plików .exe i dodają do nich specjalny kod, który pozwala na dekompresje podczas uruchamiania. Dla użytkownika końcowego nie robi to różnicy, a pozwala osiągnąć rozmiary pliku rzędu 1 KB. I tak właśnie udało się zrobić w tym przypadku.

Nie obyło się bez problemów

Jak widzicie na filmie, Matt miał spore kłopoty by uruchomić grę przy użyciu czytnika kodów QR znanego jako ZBar. Problem zauważył, analizując Hex Editor dla pliku, który powstał po przeczytaniu kodu QR (jak dla mnie – niesamowita umiejętność). Jako, że ZBar jest narzędziem open source, mógł wprowadzić do niego własne poprawki (które z resztą zostały wprowadzone także do oficjalnej wersji). Finalnie jednak – udało się odczytać obraz. W taki właśnie sposób powstał poniższy kod QR:

Każdy z was może go wydrukować i przy użyciu tych instrukcji – odpalić Snake’a na swoim komputerze. O ile to doświadczenie nie zrewolucjonizuje kodów QR i w codziennym zastosowaniu prawdopodobnie będą one tak samo nieprzydatne jak zawsze, pokazuje ono, że twórcy tego standardu mieli bardzo dobre założenia.

Zawiodła tylko implementacja i kreatywność osób, które takie kody wykorzystują.