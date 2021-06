Apple wmiesza się w rywalizację między AMD i NVIDIA?

Apple M1 był nie lada szokiem dla całego rynku. 8 rdzeni CPU (4 wydajne, 4 oszczędne) i 8 rdzeni GPU pozwoliło na osiągnięcie wydajności, która zrobiła wrażenie nie tylko na użytkownikach, ale również konkurencji. Co więcej M1 radzi sobie nawet z aplikacjami, które musi emulować, bo ich kod był przygotowany na architekturę x86, a nie ARM. Dlatego po nowych procesorach, która pojawią się w większych notebookach spodziewamy się jeszcze większej wydajności. Nadal nie wiemy jak będzie się ten procesor nazywał, ale wygląda na to, że dostępny będzie w dwóch wersjach.

Według najnowszych plotek Apple szykuje dwie wersje procesora, które będą produkowane w nowej wersji litografii 5 nm (N5P) co pozwoli na podniesienie taktowania procesora, a jednocześnie obniżenie jego zużycia energii. Bazowa wersja ma zostać wyposażona w 12 rdzeni CPU (8 wydajnych, 4 oszczędne) oraz 16 lub nawet 32 rdzenie GPU. W tym drugim przypadku to aż czterokrotnie więcej niż w M1, co przełoży się oczywiście na wydajność. Bazując na tym co oferuje GPU w procesorze M1, można się pokusić o estymację na co będzie stać nowy procesor. Model z 16 rdzeniami GPU nie robi może wielkiego wrażenia, ale ten z 32 rdzeniami może zaoferować wydajność pokroju GeForce RTX 3070, a to wszystko przy połowę mniejszym zużyciu energii.

Macbook Pro 16 będzie potworem?

Najmocniejsza wersja procesor M1 powinna trafić do największego Macbooka Pro z matrycą o przekątnej 16 cali, który powinien sobie poradzić z odprowadzaniem ciepła z tego układu. W najmocniejszej konfiguracji może to być sporo powyżej 40 W, więc porównywalnie z procesorami x86. Jeśli jednak ten układ miałby oferować wydajność pokroju najmocniejszych procesorów x86 i mocnego GPU, w jednej obudowie, to będzie to kolejna spora przewaga Apple nad konkurencją.

Nie spodziewałbym się co prawda jeszcze aby Apple wmieszało się w rywalizację między AMD i NVIDIA, ale postęp jest bardzo dobrze widoczny. Kto wie, może za kilka lat najnowsze gry będą pojawiały się nie tylko na konsolach i komputerach PC, ale również na urządzeniach z systemem macOS?