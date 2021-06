Radeon w notebooku, smartfonie i samochodzie

Krzysiek wspominał już dzisiaj, że nowy układ graficzny AMD trafi do smartfonów Samsunga z procesorem Exynos i dzięki temu zapewni np. wsparcie dla technologii ray-tracing, ale to tylko wierzchołek góry lodowej nadchodzących zmian. AMD ogłosiło ponadto, że zamierza wejść na nowe rynki, na których do tej pory jej udział był raczej symboliczny. Z marketingowego punktu widzenia najciekawiej wygląda zapowiadana współpraca z Teslą. Nowo zaprojektowany system informacyjno-rozrywkowy w samochodach Tesla Model S i Model X jest napędzany przez procesory AMD Ryzen Embedded i układy graficzne na bazie architektury AMD RDNA 2, które umożliwiają grę w tytuły AAA. Elon Musk już jakiś czas temu zapowiadał, że posiadacze Tesli będą mogli zagrać w Wiedźmina 3 lub Cyberpunka 2077 w swoich samochodach.

To jednak nie wszystko, w ofercie pojawią się też nowe mobilne karty graficzne AMD Radeon serii 6000M, które trafią do nowej generacji laptopów premium dla graczy. Chipy z rodziny AMD Radeon RX 6000M zostały zaprojektowane tak aby zapewniać większą wydajność, wynikającą z zastosowania architektury RDNA2. Dodatkowo w sprzedaży pojawią się urządzenia oznaczone znaczkiem AMD Advantage, które będą korzystały nie tylko z GPU, ale również z CPU tego producenta. Swoje modele notebooków zgodne z tym standardem zapowiadają główni gracze na rynku komputerów przenośnych.