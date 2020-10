Przejęcie konta Google będzie dużo trudniejsze. Czy to koniec tony e-maili o aktywnościach?

To, że Google lubi przypominać o bezpieczeństwie kont swoich użytkowników, nie jest żadną tajemnicą. Wystarczy zalogować się z nowego urządzenia, czy w nieco odleglejszym miejscu, by otrzymać powiadomienie o podejrzanej aktywności, na które trzeba zareagować. Jeśli rozpoznajemy urządzenie lub lokalizację, wystarczy potwierdzić. Jeśli nie, trzeba uruchomić mechanizmy zabezpieczające konto. Tego typu alerty przychodzą przede wszystkim na skrzynkę pocztową — tę główną Gmail i na adres pomocniczy, by adresatowi nie umknęła informacja o niestandardowych poczynaniach na koncie. W najbliższym czasie zaczną pojawiać się jako powiadomienia w aplikacjach Google.

Gdy systemy zabezpieczeń Google wykryją poważny problem z bezpieczeństwem konta Google, automatycznie wyświetlone zostanie powiadomienie w aplikacji Google, która aktualnie jest używana. System zaoferuje pomoc i rozwiązanie bez potrzeby sprawdzania e-maila lub dodatkowych komunikatów w telefonie. Nowa wersja powiadomień o zagrożeniu i nowy sposób dostarczania go użytkownikom mają być odporne na próby podszywania się pod nie. Użytkownicy mają mieć pewność, że pochodzą bezpośrednio od Google, a nie od hakerów, którzy coraz chętniej podszywają się pod zaufane firmy.

Przejęcie konta Google będzie trudniejsza. Firma wprowadza nowe sposoby informowania o zagrożeniach

Google informuje, że wprowadzenie nowego rozwiązania na ograniczoną skalę rozpocznie się w najbliższych tygodniach. Pełne jego wdrożenie planowane jest na początek przyszłego roku. Tradycyjnie, nie każdy będzie mógł z niego skorzystać od razu, nawet w przyszłym roku. Google znane jest z tego, że wszelkie tego typu usprawnienia wprowadza falowo i nie ma możliwości „wymuszenia” aktualizacji po stronie użytkownika i zdani są oni na łaskawość serwerów.

Inną nowością, która ma wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników Google, jest Tryb gościa. Ten wkrótce zostanie wprowadzony do Asystenta Google. Pozwala on na wyłączenie zapisywania konkretnych interakcji z Asystentem w historii konta Google. Uruchomienie trybu gościa sprowadza się do wypowiedzenia odpowiedniej komendy. Wszystkie wykonywane w tym czasie komendy nie będą rejestrowane, a powrót do zapisywania historii w normalnym trybie będzie równie prosty. Google przypomina też o mechanizmach ułatwiających usuwanie zapisanych interakcji z Asystentem.

Google kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo użytkowników i regularnie zapowiada zmiany, które mają poprawić jakość oferowanych przez firmę usług. Nowe Google Workspace, lepsze zabezpieczenia przeglądarki Chrome, inicjatywa Privacy Sandbox stawiająca na podnoszenie standardów ochrony prywatności w internecie, to tylko niektóre przykłady pokazujące, że firmie zależeć ma na naszej prywatności i bezpieczeństwie.